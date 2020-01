JANUÁR

Adathamisítás? Florin Cîţu, akkor a Nemzeti Liberális Párt szenátora (jelenlegi pénzügyminiszter) Facebook-oldalán közölte: tájékoztatni fogja az Euro­statot arról, hogy a bank-, pénzügyi és tőkepiac manipulálásának céljával meghamisították a román gazdasági mutatókat, és kérni fogja, hogy az ellenzék szakértői ellenőrizhessék a 2018-as költségvetés végrehajtását. A megállapítást „zagyvaságnak” és „sületlenségnek” minősítette Eugen Teodorovici hivatalban lévő pénzügyminiszter. A pénzügyminisztérium adatai szerint 2018 novemberében 5,1 milliárd lejjel, 26 milliárd lejre nőtt az államháztartási hiány, ez az egy évvel korábbi érték 2,5-szöröse. 11 hónap után a hiány elérte a nemzeti össztermék (GDP) 2,7 százalékát. A szaktárca közölte: november végéig a kincstár bevétele 261,5 milliárd lej volt, ez a GDP 27,5 százaléka, nominális értéken 14,6 százalékkal több, mint egy évvel korábban, ugyanebben az időszakban. A kiadások 287,5 milliárd lejre rúgtak, azaz 20,6 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.

Az ombudsmanhoz fordult a Nemzeti Liberális Párt azzal a kéréssel, hogy támadja meg az alkotmánybíróságon a kormány új adók bevezetésére vonatkozó 2018/114-es sürgősségi rendeletét. Ionel Dancă, a párt szóvivője úgy vélte, a kormány „kriminális” rendelete tönkreteszi a gazdaságot, és „a lakossággal fizetteti meg az energetikai szektorra kivetett kétszázalékos adót”.

Minimálbér az építőiparban. Szintén a 114-es sürgősségi kormányrendelettel az építőiparban bevezetett bruttó 3000 lejes minimálbér, illetve az ezzel járó adó- és járulékkedvezmények hatása ellentmondásos – vélte Szőcs Gyula. A Conico vállalat vezetője szerint alapvetően pozitívnak mondható az intézkedés, mert orvosolhatja a krónikus munkaerőhiányt. Ez a csomag azonban aligha oldja meg az építőipar problémáit. A jelentősebb beruházások hiánya – főleg vidékünkön – ugyanis azt eredményezte, hogy néhány év alatt gyakorlatilag felére csökkent az ágazat forgalma Háromszéken – fogalmazott a szakember.

Erdélystat néven statisztikai szolgáltatás beindítását jelentette be Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke: az Erdelystat.ro portál magyar nyelven és magyar szempontok szerint rendezve tesz közzé olyan hivatalos romániai statisztikai adatokat, amelyek nyilvánosak ugyan, de esetenként nehezen elérhetők.

Módosították a szövetkezeti törvényt. A gazdák szempontjából a legfontosabbak azok az új előírások, amelyek egy sor adómentességet biztosítanak a szövetkezeteknek, illetve ezek tagjainak.

Vita a kapzsisági adóról. A január elsejétől érvényes jogszabály (114-es sürgősségi kormányrendelet) először vezet be Romániában különadót pénzintézetek számára. Az intézkedés értelmében, a kormány „a hitelt törlesztő lakosok és vállalatok érdekeinek védelmében” a bankközi hitelkamatlábat (ROBOR) két százalékkal meghaladó kamatteher esetén adót vet ki a bankokra. Az intézkedés szerteágazó vitát gerjesztett, ennek néhány elemét ismertettük.

Új kórház lesz. Kovászna Megye Tanácsa elfogadta a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház bővítéseként felépítendő tüdőkórház, valamint a mágneses rezonanciás vizsgálati és stroke vészhelyzeti központ megvalósíthatósági tanulmányát és a beruházások műszaki-gazdasági mutatóit.

Magánvállalkozás. Bemutattuk Kádár Lehelt a kerékpárok forgalmazása és javítása mellett a téli szabadidős sport­eszközökre is szakosodó vállalkozót.

FEBRUÁR

Tervezett sarokszámok. A 2019-es költségvetés 1022 milliárd lejes nemzeti össztermékre (GDP) épül, ami 5,5 százalékos növekedést jelent 2018-hoz képest, az éves inflációs ráta 2,8 százalék, az államháztartás GDP-arányos hiánya 2,55 százalék – közölte a tervezet sarokszámait a pénzügyminisztérium. A Szociáldemokrata Párt szerint a költségvetés sarokszámai „jól néznek ki”, az ellenzéki pártok szerint azonban valótlan a büdzsétervezet, a benne foglaltak megvalósíthatatlanok. (Ez év végére be is bizonyosodott – szerk. megj.)

Sertéspestis a közelben. A vizsgálatok igazolták az afrikaisertéspestis-vírus jelenlétét azon két disznótetemben, melyeket a sepsiszentgyörgyi Őrkő mellett lerakott szemétben találtak. A rendőrség időközben azonosította az elhullott állatok tulajdonosát és annak gazdaságát, a gócpont több kilométeres körzetét pedig megfigyelés alá helyezték, később teljesen fel is számolták az őrkői telep sertésállományát.

Vidékfejlesztés. Összesítve a Cătălina Savin igazgatónő által bemutatott adatokat, a 2015 és a tavalyi év vége közötti időszakban Kovászna megyéből összesen 273 személy, mezőgazdasági vállalkozás pályázott sikeresen a vidékfejlesztési alapokra, a velük megkötött szerződések értéke több mint 31,6 millió euró volt. A Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség megyei hivatalának igazgatója közölte, az uniós jóváhagyás szerint 2020-ig összesen 9,472 milliárd euró pályázható.

A kapzsisági adó következményei. Még egyetlen lej sem folyt be az államkasszába az úgynevezett kapzsisági adó címén, ám már a bevezetés híre is jelentősen érezteti hatását a hazai pénzpiacon. Februárban az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (BERD), illetve a Világbank beruházási divíziója (IFC) húzta meg a „vészféket”, a tőzsde zuhanással „árazta be” az intézkedést, az év elején a lej sorozatban tizenegyszer került történelmi mélypontra az euróval szemben, amelynek árfolyama meghaladta a lélektani határnak tekintett 4,70 lejt.

Támogatás. A szépmezői ipari park főépületében nyitotta meg első területi irodáját a Pro Economica Alapítvány, a magyar kormány által támogatott székelyföldi gazdaságélénkítési programot lebonyolító szervezet. Kozma Mónika ügyvezető úgy értékelte, az irodanyitás mérföldkő az alapítvány életében.

Fejlesztési tervek. Több nagy köz- és magánberuházás megvalósulására lehet számítani a 2019–2022-es időszakban Sepsiszentgyörgyön, melyekből az önkormányzat is bőven kiveszi a részét – jelentette be Antal Árpád polgármester. Az elöljáró szerint, ha minden jól halad, az elkövetkező négy évben minden idők legjelentősebb befektetései zajlanak le a városban kulturális, oktatási, gazdasági, sport és nem utolsósorban infrastrukturális vonatkozásban: új egyetemi kampusz, bevásárlóközpont, ipari fejlesztések következnek.

Tömeges elbocsátás. Elbocsátja 150 alkalmazottjának zömét sepsiszentgyörgyi munkapontjáról a Rouleau Guichard Roumanie Kft. A 2001-ben alapított, alsóneműk gyártására szakosodott készruhaipari üzemtől tömegesen elküldött dolgozók egyhavi bruttó bért kapnak végkielégítésként.

Védjegyprogram. Nagyon téved az, aki azt gondolja, úgy tudja magát és vállalkozását erősíteni, hogy közben nem figyel oda a környezetére, a közösségre, amelyben él és tevékenykedik – hangzott el azon a tanácskozáson, amelyen a Háromszéki Közösségi Alapítvány Helyi Termék/Helyi vállalkozás védjegyét népszerűsítették.

Petíció. Közös petíciót fogalmazott meg a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (ASIMCOV) a megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, amelyben azt kérik a kormánytól, valamint a háromszéki honatyáktól, hogy az építőiparban a háromezer lejes bruttó minimálbér múlt évi bevezetésével párhuzamosan előírt adókedvezményeket terjesszék ki a teljes kis és középvállalkozási szférára.

Esküvőszervezés. A Dreamy Wedding magyar jelentése az álomszerű esküvő, ez jelképezi a célt, ami nem más, mint valóra váltani a pár nagy nappal kapcsolatos álmait – mondta el Pap Eszter Edina, aki ezzel a névvel indított rendezvényszervező irodát Kézdivásárhelyen.

MÁRCIUS

Növekvő érték. Az Európai Bizottság döntése értelmében a tagországok nagyobb összegben fizethetnek ki úgynevezett de minimis, kis értékű mezőgazdasági támogatásokat a gazdáknak. Míg korábban ennek értéke egy gazda részére legtöbb 15 ezer euró lehetett három egymást követő évben, az új döntés értelmében már 25 ezer eurónyi támogatás kifizetése lehetséges.

Beruházás. Tizenegy millió euró össz­értékű beruházásról írt alá haszon­bérszerződést a szépmezői ipari parkot működtető Sepsi Ipar Kft. vezetősége a zabolai Cultivo Kft. képviselőivel. A vállalat vágóhidat és csomagolóüzemet hoz létre. A beruházás célja egyebek mellett felvásárlót biztosítani kétszáz kilométeres körzetben a szarvasmarhatartó gazdáknak.

Egy méter autópálya. A Suceava megyei Ștefan Mandachi egy méter autópálya építésével tiltakozott amiatt, hogy majdnem harminc évvel az 1989-es változás után Moldvában még mindig nem épült egyetlen centiméternyi autópálya sem.

Büdzsé. Többhetes halogatás után kihirdette a társadalombiztosítási költségvetést Klaus Iohannis, és ismét lemondásra szólította fel a kormányt, amiért továbbra sincs állami költségvetése az országnak. Az államfő elmondta: annak ellenére, hogy a Szociáldemokrata Párt (SZDP) őt hibáztatja az állami költségvetés késéséért, valójában az SZDP a hibás, amely a törvényben megszabott november 15-i határidőhöz képest három hónapos késéssel terjesztette a parlament elé a büdzsét. Iohannis újfent hangoztatta, hogy az állami költségvetésben a kormány eltúlozta a bevételeket, emellett a büdzsé „a pártok és a politikai klientúra” gyarapodását és nem az állampolgárok jólétét szolgálja. Az államfő néhány nap múlva a parlamentnek visszaküldött büdzsét is aláírta.

Turizmus. Első alkalommal rendezték meg a Visit Covasna Gálát, ahol Háromszék legnépszerűbb idegenforgalmi szereplőit díjazták. Többek között életműdíjat kapott Kisgyörgy Zoltán újságíró, turisztikai szakíró, lapunk főmunkatársa.

A Legjobb védekezés a támadás. A pénzügyminiszter az Európai Bizottság által Bukarestben szervezett rendezvényen bírálta Brüsszelt, ahol bemutatták a román gazdaság helyzetéről szóló 2019-es úgynevezett országjelentést. Teodorovici kifogásolta, hogy az unió Romániát az egyensúlyhiánnyal küzdő tagállamok közé sorolta, holott a gazdasági mutatók ezt szerinte nem indokolják. Úgy vélte, hogy az EB illetékesei a sajtóból ragadnak ki információkat, és téves kontex­tusba helyezik azokat, majd ezek alapján vonják le a következtetéseket.

Asztalosok. Csutka János az egyik legfelkapottabb sepsiszentgyörgyi asztalosmester. Valójában a kényszer vitte rá, hogy asztalosként egyéni vállalkozásba kezdjen, de nem bánta meg döntését, mert örömét leli a munkájában, a családjának pedig jó megélhetést biztosít belőle. Ma már a fiával együtt dolgozik.