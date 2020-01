Áthelyezték az Irakban szolgáló katonákat

A román katonák az iraki haderő kiképzésében segédkeztek, illetve tanácsadással szolgáltak az iraki védelmi minisztérium, valamint a biztonsági rendszer megreformálásáért felelős más intézmények illetékeseinek. Ha változik a helyzet a térségben, a román katonák folytatni fogják küldetésüket – szögezi le a közlemény, hangsúlyozva, hogy Románia továbbra is elkötelezett a nemzetközi terrorizmus elleni harc mellett.

Klaus Iohannis államfő ezzel kapcsolatban azt mondta: az Egyesült Államokkal való stratégiai partnerség és a NATO védelmi rendszeréhez tartozó deveselui rakétapajzs is „erős és jól működik”, de az iraki helyzet bennünket is érint, mert nagyon sok román állampolgár él és dolgozik a Közel-Keleten, Irakban és más országokban is.