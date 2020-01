Megnyílt a kovásznai sípálya

Tegnap délután beindították az egyik sífelvonót a kovásznai Lőrincz Zsigmond Sípályán. A sokak által várt esemény minden különösebb ceremónia nélkül zajlott, a sorban álló sízők gyorsan használatba vették a felvonót, megkezdték a gondatlan siklást a jó minőségű pályán. Igaz, egyelőre a kisebbik felvonó használható, de ha tart a hideg, hóágyúval igyekeznek havat varázsolni a hosszabbik pálya feléig, ha a természetes hó is besegít, akkor egészében használható lesz ez a sípálya is – mondta el érdeklődésünkre Gyerő József polgármester.

A sípálya mellett korcsolyázni is lehet. A szerző felvétele

Tegnap kora délután még csak készülődtek a sízők, de a szánkózók, korcsolyázók már jókedvűen használták a kovásznai sípálya lehetőségeit. Nyitva volt a menedékház kávézója, működött a sportfelszerelések kölcsönzője is. A megvilágítást is bekapcsolták, így tegnap egész este kilenc óráig tartott a szórakozás a téli sportközpontban. Nem csak a helybeliek örvendtek a lehetőségeknek, a szállodák vendégei közül is sokan kilátogattak a pályára.

Egyelőre vakációs program szerint működik a felvonó és a korcsolyapálya is, január 12-ig 10–21 óráig vehetők igénybe a szolgáltatások, ezt követően kedd és péntek között 15–21, hétvégéken 10–21 óráig.

Ha az idő kitart, és továbbra is hideg lesz a hó megőrzéséhez, hamarosan jég- és hófesztivált szervez a kovásznai városháza a Lőrincz Zsigmond Sípályán. Lesz tábortűz, jó zene, minden, ami a jó hangulathoz szükséges – mondta Gyerő.

Hamarosan a városba érkeznek a kommandói történelmi téli ralin részt vevő veterán autók. Tegnap Jeszenovics Károly alpolgármester vezetésével takarították el a havat, bővítették a parkolóhelyeket a Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház és a Clermont Szálloda közötti szakaszon. A járgányok itt fognak állomásozni, majd innen mennek fel Kommandóra, ahol a környező erdők közötti utakon zajlik majd a verseny. Szombaton és vasárnap 8–11 óráig a forgalom elől lezárják a Kovászna és Kommandó közötti utat.