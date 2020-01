Az idei tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét tegnap kora reggel jegyezték Háromszéken. A bodzafordulói meteorológiai állomásnál mínusz 21,6 fokot mutatott a hőmérő. A sepsiszentgyörgyi éjjeli menedékhelyen mintegy húsz hajléktalan töltötte ezt az éjszakát, számukra a nappali melegedőt is megnyitották a Csíki negyedi szociális létesítményben. A működtető szervezet azokról is gondoskodik, akiket a hideg elől nem sikerült a szállóra bevinni.

Megfelelő körülmények, fűtés és meleg víz, tisztálkodási és mosási lehetőség biztosított mindazok számára, akik a sepsiszentgyörgyi éjjeli menedékhelyen hajtják álomra fejüket, a létesítményt működtető Máltai Szeretetszolgálat étkeztetésükről is gondoskodik. Székely Róbert intézményvezető lapunk megkeresésére elmondta, általában 21–22 rászoruló tér be hozzájuk, jobbára 50 év fölöttiek, köztük három hölgy, valamint egy idős, 80 éves férfi is. Nem mindenki a szó szoros értelmében vett hajléktalan, van, akit egy nehéz élethelyzet kényszerített arra, hogy a menedékhelyen töltse az estéket, van, aki külföldi idénymunkát követően tért vissza a városba, mindenki számára keresik a megoldást – jegyezte meg.

A rászorulók 18 órától reggel 8 óráig tartózkodhatnak a szobákban, a melegedő napközben 9 órától áll rendelkezésükre, utóbbit az időjárás függvényében márciusig tervezik működtetni. Mindenki kap reggelit, és hetente négy alkalommal főtt ételt, ebédet, vacsorát is osztanak. Az étkeztetés támogatók jóvoltából valósul meg, Székely Róbert szerint helyi vállalkozóktól, de a téli ünnepek előtt összegyűjtött adományokból, felajánlásokból is juttatnak a hajléktalanok számára.

Elmondta, azokat is rendszeresen felkeresik, látogatják, akik visszautasították az éjszakai menedékhely biztosította szálláslehetőséget. Pillanatnyilag egy nőről és egy férfiról tudnak, akik egy elhagyott épületben húzzák meg magukat, ám Székely Róbert úgy véli, a nagy hideg előbb-utóbb őket is a hajléktalanszálló felé tereli.