Kiégett egy autószerelő műhely

A helyszínre két vízzel és habbal oltó jármű szállt ki a sepsiszentgyörgyi katasztrófavédelmi egységtől, a szakemberek munkáját a mikóújfalusi önkéntes tűzoltók is segítették, s a megyei mentőszolgálat egy csapata is a helyszínre érkezett. A mentőegységek érkezésekor a lángok már a szomszédos csűrt is beborították, a műhely kiégett teteje beomlott, s fennállt a veszélye annak, hogy a közelben lévő három autóra is átterjed a tűz.

Tolvaj Marius szóvivő közölte, kollégái mintegy három órán át dolgoztak, míg eloltották a lángokat. A szerencsétlenséget vélhetően egy nem megfelelően elhelyezett kémény, vagy a kéményszigetelés hiánya okozta. A tűzben az autószerelő műhely mintegy 80 négyzetméteren kiégett, leégett a szomszédos csűr teteje, és jelentős kár keletkezett a műhelyben lévő javakban is. A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen elláttak egy férfit, aki könnyebb sérüléseket szenvedett, kórházba szállítását azonban visszautasította.

Az eset kapcsán a szakemberek emlékeztetnek, a hasonló helyzetek jelentős anyagi kárt eredményezhetnek, rosszabb esetben pedig komoly sérüléseket, de akár halált is okozhatnak. A veszteségek megelőzése érdekében ismételten arra figyelmeztetnek, hogy a fűtésidény előtt a kéményeket szakemberrel szükséges ellenőriztetni, s javasolják, senki ne hanyagolja el azok karbantartását, tisztítását. Tavaly megyénkben mintegy ötven tűzesetet okoztak nem megfelelően szigetelt, túlhevült kémények.