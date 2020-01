Részt vevő képzőművészek: Albert Levente (Sepsiszentgyörgy), André Csongor (Cser­náton), Ábrahám Imola (Brassó), Ábrahám Jakab (Brassó), Bartha Árpád (Brassó), Csutak Levente (Brassó), Damokos Csaba (Sepsiszentgyörgy), Deák M. Ria (Kovászna), Deák Barna (Kovászna), Haszmann Réka Júlia (Csernáton), Kentelki Gábor (Marosvásárhely), Koncz-Münich Judith (Kolozsvár), Koncz-Münich András (Kolozsvár), Lőrincz Tímea (Csernáton), Sárosi Csaba (Kézdivásárhely), Székely Géza (Kolozsvár), Vass Csaba (Tusnád), Vetró András (Kézdivásárhely).

A kiállítás január 31-ig látogatható, munkanapokon 9–16, szombaton 10–14 óráig.

Színház

M STUDIO. Ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Danse noir című előadás látható (rendező: Barta Dóra). Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR DIÁKSZÍNPAD pénteken 19 órától a kovásznai Művelődési Központban bemutatja Karinthy Frigyes Barabbás című novellája alapján összeállított előadását. A belépés ingyenes, adományokat azonban elfogadnak a fellépők.

Operett

A KOLOZSVÁRI OPERETTISSIMO EGYÜTTES Mi, muzsikus lelkek című újévi kétrészes operettgálája pénteken 19 órától látható Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Belépő: 35 lej, jegyek az Andrei Mureșanu Színház pénztáránál kaphatóak naponta 16–18 óráig.

Könyvbemutató

Salamon Ferenc Oktatástörténeti régészkedés Háromszéken 1948-ig című könyvét Csernátonban a Sylvester Lajos Községi Könyvtárban január 10-én 19 órától mutatja be Tulit Ilona szerkesztő. Molnár G. Márta torjai pedagógus a szerzővel beszélget. Salamon Ferenc könyve azon időkig vezeti vissza az olvasót, amikor a tanárt még mesternek szólították, a leányoktatás pedig még bátor kezdeményezés volt csupán.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: In memoriam Csép Sándor – Akik követik a Román Televízió magyar adását, már tudják, hogy a szerkesztőség 2019-ben rendezvénysorozattal ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. Műsorukban megemlékeznek azokról a kollégáikról is, akik már nincsenek közöttük. Csép Sándorral Tövissi Ildikó beszélgetett 2010-ben. A „régi magyar adás” – ahogy bizalmasan nevezni szokás – Csép Sándor munkái nélkül sokkal szegényebb lett volna, de nem csak a magyar adás, hanem a nézők is, hiszen munkái – szociográfiák, portrék, honismereti vetélkedősorozatok – tartást jelentettek. Alkotójuk osztályrésze akkor a számkivetettség volt. Ma megemeljük a kalapunkat előtte.

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 A tánc és torna múltja, jelene Erdővidéken. 19.45 Adventi jótékonysági koncert a székelyudvarhelyi, homoródszentmártoni és baróti baptista gyülekezetek egyesített kórusa előadásában. 20.08 Adventi angyalok – a dabasi Kreatív Alkotói Kör kiállítása Erdővidéken. 20.23 A Barót Városi Sport Club labdarúgó-szakosztálya és a Baróti Focisuli közös évzáró ünnepsége. 21.00 Hazajárók – adományok Dabasról. 21.07 Diá­kokat és tanárokat díjazott az Erdővidéki RMPSZ szervezete. 22.04 Jó dolog adni – a Gondviselés Segélyszervezet adventi adománygyűjtése. A televízió adásai az erdtv.com oldalon is nézhetőek.

Mozi

Közelgő előadások

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK Kalamajka a köbön 3. című előadásukat január 17-én, pénteken 17 és 20 órai kezdettel mutatják be Kovásznán a Művelődési Központ színpadán (jegyár: 25 lej); Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében január 25-én 17 és 20 órától lépnek fel (jegyek 30 lejért a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház pénztáránál kaphatóak keddtől péntekig 16–18 óráig).

A MAROSVÁSÁRHELYI HAHOTA TÁRSULAT Megáll az ész című szilveszteri produkcióját Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében február 11-én, 12-én, 13-án, 14-én és 15-én 17 és 20 órától láthatja a közönség. Jegyek 40 lejért az Andrei Mureșanu Színház pénztáránál kaphatóak keddtől péntekig 16–18 óráig; Kovásznán a műsort február 25-én, kedden 17 és 20 órától a Művelődési Központban láthatja a közönség (jegyek a jegyirodában vásárolhatóak, telefon: 0744 364 250). Rendező: Kovács Levente. Fellép: Puskás Győző, Kelemen Barna, Gönczi Katalin, Cseke Péter, Halmágyi Éva, Szőlősi P. Szilárd és Gáll Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó.

Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szakemberei a december 30. és január 6. közötti időszakban 879 esetet láttak el, közülük 221 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A következő esetek fordultak elő: 38 szív- és érrendszeri, 91 ideggyógyászati, 72 sebészeti, 297 belgyógyászati, 209 gyermekgyógyászati, 59 nőgyógyászati, 27 pszichiátriai, 86 ortopédiai sürgősség. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel 11, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel 6 személy jelentkezett. Összesen 13 ittas állapotban került személyt részesítettek kezelésben. Az említett időszakban 7 kislány és 5 kisfiú jött a világra.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. javítási munkálatok miatt ma 8–13 óráig felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Bánki Donát utcában, az Ág utcában a Bánki Donát utca és a Tega Rt. székhelye közötti szakaszon, ideértve a 10-es számnál található Villa S-t, a Gyümölcsös utcában, a Textil sétányon, valamint a Császár Bálint utcai 6-os tömbházban. A szolgáltatás újraindításakor a vezetékekben a víz zavaros lehet.