A férfiak edzője, Märcz Tamás sok jó teljesítményt látott, éppen ezért nem volt könnyű dolga, végül megnevezte a január 12–26. között a Duna Arénában tartandó kontinensviadalon szerepet kapó csapatát. A szövetségi kapitány nem siette el a szűkítést, a szakmai stábbal, több szempontot is figyelembe véve döntött. Ez alapján a Cuneóban tornagyőztes keretből a miskolci Nagy Ádám és a ferencvárosi Sedlmayer Tamás nem került be az Eb-csapatba. Az Európa-bajnokságra utazó keretet a szövetségi kapitány stabil csapatként jellemezte, mely három fix védővel, és két olyan játékossal rendelkezik akik adott esetben magas szintű védőmunkára is foghatók. Vannak több poszton is bevethető játékosok, elsősorban Erdélyi Balázs, Jansik Szilárd vagy Hosnyánszky Norbert, akik mindkét oldalon szerepet kaphatnak.

Märcz Tamás szerint gyors a csapat, Olaszországban is jó megindulásokat mutattak, így az edző viszontláthatta mindazt, amit az elmúlt időszakban gyakoroltak. A válogatott szombaton költözik be egy budapesti szállodába, ezen a napon a holland és a görög válogatottal tart majd közös edzést, illetve másnap a görögökkel elsősorban az emberelőny-emberhátrányos helyzeteket gyakorolja.

A magyar férfi vízilabda-válogatott kerete a hazai rendezésű Európa-bajnokságra: * kapusok: Nagy Viktor (Szolnok), Vogel Soma (FTC) * mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnok), Erdélyi Balázs (OSC), Hárai Balázs (OSC), Hosnyánszky Norbert (Eger), Jansik Szilárd (FTC), Manhercz Krisztián (OSC), Mezei Tamás (FTC), Pohl Zoltán (FTC), Varga Dénes (FTC), Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (FTC).



Készen áll a női csapat is

Bíró Attila, a női válogatott trénere az utolsó szűkítésnél Magyari Aldát és két 2016-os Európa-bajnokot, Antal Dórát és Szücs Gabriellát hagyta ki az együttesből. A véglegesített csapat a soron következő két napon a kínai válogatottal készül, majd szombaton beköltözik egy budapesti szállodába, vasárnap pedig Horvátország ellen kezdi meg Eb-szereplését a Duna Arénában. „Jó formában, kiváló erőben vannak a lányok, robbanékonyak, de még mindenen lehet javítani, most a gyorsításon, a dinamizmuson van a hangsúly. Az elmúlt hónapok, hetek eredményeinek örülünk, ugyanakkor cseppet sem altat el bennünket! A mögöttünk hagyott mérkőzések semmilyen szempontból nem érnek fel egyetlen Európa-bajnoki mérkőzéssel sem” – jelentette ki Bíró, aki szerint optimisták lehetnek, elbizakodottak azonban nem.

„Abban biztos vagyok, hogy ez a csapat képes bármiért harcba szállni!” A magyar női válogatott a vasárnapi bemutatkozás után sorrendben hétfőn Szlovákiával, jövő szerdán Oroszországgal, jövő pénteken Görögországgal, végül jövő vasárnap Szerbiával találkozik a csoportkörben. Az olimpiai kvalifikációs kontinensviadalon egy tokiói kvótát lehet szerezni, az európai csapatok közül csak a világbajnoki ezüstérmes spanyolok rendelkeznek indulási joggal.

A magyar női vízilabda-válogatott kerete: * kapusok: Gangl Edina (UVSE), Kasó Orsolya (FTC) s mezőnyjátékosok: Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Illés Anna (FTC), Keszthelyi Rita (UVSE), Leimeter Dóra (BVSC), Máté Zsuzsanna (FTC), Parkes Rebecca (UVSE), Rybanska Natasa (UVSE), Szilágyi Dorottya (Eger), Vályi Vanda (Dunaújváros).