Az udvariasság: belső érték vagy cukormáz? 1.

Minden szülő azt szeretné, hogy gyermekei olyan felnőttekké váljanak, akik magabiztosan teremtenek kapcsolatot és helytállnak az élet bármely területén. Ugyanakkor többen is úgy vélik: a „régimódi” udvariassági szabályok, az, hogy miként üljünk étkezés közben az asztalnál, hogyan fogjunk kezet a másikkal, miként fújjuk ki az orrunkat, nem annyira lényegesek, úgyis megtanuljuk. Vannak sokkal fontosabb dolgok, amelyekkel foglalkozni kell.

Lehetséges. De ilyen körülmények között a felnövekvő generációk körében kialakulhat egy olyan felfogás, hogy bátran megtehetnek mindent, joguk van hozzá. Felhúzott hangerővel hallgathatják a kedvenc slágerei­ket, bárkit lesodorhatnak a járdáról, a rágógumit olyan helyre ragaszthatják, hogy csak félve lehet utánuk egy-egy széket megfogni, elfelejtenek köszönni és megköszönni. Rendszeresen késve érkeznek fontos találkozókra, nem tudnak elnézést kérni, nem állnak fel, ha egy hölgy vagy idős férfi jön be a szobába, olyan kifejezéseket használnak, amelyeket jól nevelt fiatalok sohasem használnának. Úgy tűnik, a neveletlenség divattá vált, és sokan szenvednek miatta.

A jó nevelés olyan gondolkodásmód, amelyben mások is főszerepet kapnak. Teljes mértékben szabályozza az emberi kapcsolatokat, amelyek az emberi együttélés alapját adják. Veszélyessé válhat az olyan nevelés, amikor egy fiatalnak is­meretlenek a kifejezések: „kérem szépen, köszönöm, bocsánat, szabad lesz”…

Az udvariasság olyan, mint motorban az olaj: ha hiányzik, a motor kiég. A jó nevelés rokonszenves névjegy és értékes útlevél az egész világon. Egy régi görög bölcsesség szerint, ha valaki tíz személlyel udvarias, akik másokkal is ezt teszik, abban a városban hamarosan mindenki nevetni fog.

A kedvesség, a jó viselkedés, a másokkal való tiszteletteljes bánásmód elsajátításában a legfontosabb tanító a szülői példa. Akkor érjük el, hogy gyermekeink udvariasak legyenek, ha kedvesen, tisztelettel bánunk velük. Úgy sajátítják el a jó modort, hogy közben végig minket figyelnek. Ezen a területen is sajnos a rossz példa a „ragadósabb”. „Édesapám gyakran figyelmeztetett, hogy ne szóljak közbe, amikor még beszél. Ő viszont, amikor testvéremmel a sporthíreket vitatjuk meg, állandóan közbeszól. Természetesen ilyenkor én is felemelem a hangomat” – panaszkodott egy fiú.

Előfordul, hogy a látszat kedvéért a szülők gyermekeiknek kétféle viselkedési formát írnak elő: egy házit és egy nyilvánost. Amikor vendég van a háznál, az asztal mindig rendben van, szép és ízléses a terítés; ilyenkor a szokottnál udvariasabbnak kell lenni, a külső megjelenésre, az öltözetre is adni kell. Kifogástalanul kell a kést és a villát használni, az ételből illedelmesen kérni… Amikor azonban magára marad a család: éljen az igénytelenség és a felfordulás! A gyermekeink elég okosak ahhoz, hogy megértsék: ilyenkor a jó modor nem tiszteletre és meggyőződésre alapuló belső tartalmi vonás, inkább valami édeskés, a vendégek, a külvilág számára kevert cukormáz.

Kertész Tibor,

a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ munkatársa

(folytatjuk)