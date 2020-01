Zenei kísérlet

Mesterséges intelligencia fejezi be Ludwig van Beethoven 10. szimfóniáját, melyből csak néhány vázlat maradt fenn, megkomponálását meghiúsította a német zeneszerző 1827-ben bekövetkezett halála. Most zenetörténészek és számítógépes szakemberek versenyt futnak az idővel, hogy befejezzék a zeneművet Beethoven születésének 250. évfordulójára, amelyet 2020-ban ünnepel a világ. Az évfordulós rendezvények már megkezdődtek, ugyanis december 16-át tartják Beethoven születésnapjának.

Christine Siegert, a bonni Beethoven-ház archívumának vezetője a Phys.org tudományos ismeretterjesztő hírportál szerint azt mondta, hogy Beethoven áldását adná a kísérletre, mivel ő is kora újítójának számított. Hangsúlyozta, hogy a zenemű nem fogja veszélyeztetni Beethoven örökségét, nem fognak úgy tekinteni rá, mint életműve részére.

A megszületett végső nagyzenekari változatot április 28-án mutatják be Bonnban, a zeneszerző szülővárosában. A projektben gépi tanulási technológiát használnak, a számítógépbe betáplálták Beethoven valamennyi művét, és az most próbálja megkomponálni a szimfónia lehetséges folytatását a zeneszerző stílusában.Barry Cooper brit zeneszerző és zenetörténész, aki maga is megpróbálta befejezni a 10. szimfónia első tételét 1988-ban, kételyeit hangoztatta. „Meghallgattam egy rövid elkészült részletet. Távolról sem hangzott úgy, mint Beethoven szándékának meggyőző rekonstruálása. De van még lehetőség a jobbításra a további munka során” – mondta a Manchesteri Egyetem professzora. (MTI)