A fegyverviselő székelyek címere

A címer: ovális pajzs kék mezejében jobbra fordult, könyökben hajlított, ezüst páncélos kar, kezében arany markolatú, vörös szíven átdöfött ezüst kardot tart. A kard hegyétől jobbra sugárzó arany naparc, balra növekvő megszemélyesített ezüst holdsarló, körülötte három arany négyágú csillag. A pajzsot barokk arany kartus övezi, fölötte ötlevelű nyílt arany korona. Az egész kettős körbe írva, az említett latin nyelvű körirattal jelenik meg.

Az egykori Székházat 1829–1832 között építették, a címer alatt, szintén a timpanonban akkoron felirat hirdette: „A nemes Három és Miklósvár törvényesen egyesült székeké, épült I. Ferenc uralkodása alatt egyedül a nemesek költségén uzoni Béldi László cs[ászári]. [és] k[irályi]. aranykulcsos [tanácsos], a törvényes kir[ályi]. tábla ítélőbírája, nemes Három és Miklósvár székek administratora ügyelésével. MDCCCXXXII.”

Ugyanez a szöveg található Háromszék mint szék, majd vármegye pecsétjének köriratában. Lásd a Székely Nemzeti Múzeumban őrzött pecsétnyomókat és fennmaradt pecsétlenyomatokat.

A pecsétábra: ovális pajzsban jobbra fordult, könyökben hajlított kar, kezében szíven átdöfött kardot tart a harántszelés irányában. A pajzsot barokk kartus övezi, fölötte ötlevelű nyílt korona. Az egész kettős körbe írva, az említett latin nyelvű körirattal jelenik meg. Ez képezhette a Székházon lévő címer mintáját. Amazt másodlagos címerképekkel bővítették: nap, hold és három csillag.

Az „Armatorum Trium Generum Siculorum” latin nyelvű körirat minden szava birtokos esetben áll. A „Tria Genera Siculorum” fordításának kérdéskörével többen foglalkoztak, többféle megoldást kínáltak. Ilyenek: háromszármazású székelyek, háromeredetű székelyek, háromféle székelyek, a székelyek három neme, a háromnemű székelyek, a háromrendű székelyek, a székelyek három rendje.

Székelyvásárhely 16. századi pecsétjének körirata: ARMA TRIVM GENERUM SICVLORVM. Fordítása: a háromrendű székelyek címere. Mindenképpen a székelyek címere.

Ehhez képest Háromszék címerének, illetve pecsétjének körirata kis változást mutat. Az „armatorum” kifejezésre nem találunk magyarázatot a szakirodalomban. A kérdéssel foglalkozó szerzők – beleértve magamat is – kerülték a körirat fordítását. A latin „arma” kifejezés egyaránt jelent címert és fegyvert. De mit jelent az „armatorum”?

Az ARMATORUM TRIUM GENERUM SICULORUM kifejezés minden szava birtokos esetben áll, és hiányzik belőle maga a birtokos. Ez a megfelelő időben természetesnek is hathatott, hiszen a pecsét esetében az ember odagondolta, hogy pecsét, csak jelezni kellett, kié. Ugyanígy a címer esetében is. Tehát: [SIGILLUM] ARMATORUM TRIUM GENERUM SICULORUM, azaz a fegyverviselő székelyek három rendjének [pecsétje], valamint [ARMA] ARMATORUM TRIUM GENERUM SICULORUM, azaz a háromrendű fegyverviselő székelyek [címere] vagy a fegyverviselő székelyek három rendjének [címere].

A megoldást két ízben is közöltem. Igaz, román nyelven, a következőképpen: [stema] celor trei ramuri ale secuilor purtători de arme. Annak ellenére, hogy a tanulmányokat megjelenés után megosztottam az academia.edu tudományos közösségi oldalon (acad.academia.edu/AttilaIstvanSzekeres), későbbi magyar leírásokban továbbra is a ködösített változat jelent meg. Reméljük, a megoldás magyar nyelven való megjelenése után rögzül, hogy a fegyverviselő székelyek címeréről van szó.

Szekeres Attila István

Az anyag a Benkő Levente és Demeter László által szerkesztett, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Vármegye Kiadó és a baróti Tortoma Kiadó közös kiadásában 2019-ben megjelent, Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére című tanulmánykötetben közölt írás lábjegyzetek nélküli, rövidített változata.



Teljes változata itt: https://www.academia.edu/41275794/Szekeres_Attila_István_A_fegyverviselő_székelyek_címere_The_Coat_of_Arms_of_the_Armed_Székelys_