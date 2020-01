Varázslatos Kommandó

Igazi téli arcát mutatja Kommandó. A településen a hó vastagsága jóval meghaladja a fél métert, a magasabb erdők felé haladva ennél is több hó hullott. A táj varázsa mágnesként vonzotta esztendőfordulón a vendégeket, telt ház volt az erdei településen, de a környékbeli vendégfogadók, hétvégi házak is tele voltak közelebbről-távolabbról érkezett turistákkal. Még kedden is nagy volt a forgalom, rengeteg idegen megyében bejegyzett autó fordult meg a faluban – zömük Buzău, Konstanca megyéből és az ország fővárosából érkezett. A település téli sikeréhez nemcsak a nagyszerű környezet járul hozzá, a Laur-hegy oldalában kialakított sípálya, a motorosszánozás lehetősége, az egyre szaporodó szálláslehetőségek, a helybéliek vendégszeretete és nem utolsósorban a kulináris érdekességek és különlegességek is egyre inkább kedvelt turisztikai célponttá teszik Kommandót.

Soha nem látott vendégsereg lepte el az év végén a falut, már karácsonykor nagy volt a forgalom, és ez kitartott az új év első napjaira is. De most, a vakáció vége előtt is sokan élvezik Kommandó egyedi világát. Örvendetes módon fejlődik a faluban és vonzáskörében a turizmus – mondta el érdeklődésünkre Kocsis Béla polgármester. A községvezetés a maga során a falu infrastruktúrájának fejlesztésével járulhat hozzá a fejlődéshez, most, télen például nagy hangsúlyt fordítanak az utcák járható állapotban való tartására – fűzte hozzá az elöljáró.

Kovásznáról minden különösebb gond nélkül lehet autóval feljutni Kommandóra. A havat rendszeresen eltakarítják az útról, bőven szórják csúszásgátlóval, nemrég a veszélyesebb helyeken fémkorlátokat is felszereltek. A gondtalan autózás mellett a táj szépségében gyönyörködhetnek az utazók. Az útszéli fákat – akárcsak a távolban látható erdőket – vastag hóréteg borítja, a fehér lepel alól alig látszik ki a fenyők zöld köntöse.

A faluban az egyik fő attrakció a sípálya. A terepen a havat hótaposóval tökéletesen tömörítették, elegyengették, a felvonót időszakos jelleggel indították el. Közelebbről tervezik egy modernebb, csákányos rendszerű felvonó telepítését – mondta a pálya működtetésében érdekelt helyi vállalkozó, Bagoly Csaba. A sípálya aljában a menedékház is nyitva, kávéval, forralt borral, teával lehet segíteni a megfázáson, fáradtságon. Szomszédságában pedig kiváló terep várja a szánkózókat is.

Egy másik vállalkozó lehetőséget biztosít motoros hószánok bérlésére, sokan négykerekű terepmotorokkal próbálnak megbirkózni a havas táj kihívásaival.

A sípályán beszélgettünk Deák Ernővel, a korábbi évek hóünnepei alkalmával szervezett kergeverseny egyik „hősével”. Az első, amit kiemelt, az az utóbbi idők nagy turistaforgalma. Valóságos dugók alakultak ki a közlekedésben, húsz percet is kellett állni, míg továbbjuthatott az autó, minden talpalatnyi hely ki volt használva a parkolásra – számolt be. Reményteljesen fűzte hozzá: idén minden adott a hóünnep megszervezésére, kár lenne kihagyni az alkalmat, ez újból nagyon sok látogatót vonzana.

Kocsis Béla polgármesterre is rákérdeztünk, ígérte, jövő hét elején tárgyal a tanácsosi testülettel, s ha a többség támogatja és a hideg idő is kitart, megszervezik az ünnepet, hiszen az idei év ugyancsak alkalmas erre, az esemény újból lendítene a helyi turistaforgalmon – fogalmazott.