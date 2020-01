Előző írásunk

Igazi téli arcát mutatja Kommandó. A településen a hó vastagsága jóval meghaladja a fél métert, a magasabb erdők felé haladva ennél is több hó hullott. A táj varázsa mágnesként vonzotta esztendőfordulón a vendégeket, telt ház volt az erdei településen, de a környékbeli vendégfogadók, hétvégi házak is tele voltak közelebbről-távolabbról érkezett turistákkal. Még kedden is nagy volt a forgalom, rengeteg idegen megyében bejegyzett autó fordult meg a faluban – zömük Buzău, Konstanca megyéből és az ország fővárosából érkezett. A település téli sikeréhez nemcsak a nagyszerű környezet járul hozzá, a Laur-hegy oldalában kialakított sípálya, a motorosszánozás lehetősége, az egyre szaporodó szálláslehetőségek, a helybéliek vendégszeretete és nem utolsósorban a kulináris érdekességek és különlegességek is egyre inkább kedvelt turisztikai célponttá teszik Kommandót.