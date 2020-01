Kézdivásárhelyen hétfőtől lehet adót fizetni

Kézdivásárhelyen idén nem emelkedtek az adók, csupán a hatszázalékos inflációs rátát vette figyelembe az önkormányzat az idénre érvényes helyi adók és illetékek megállapításánál. Az előző évekhez hasonlóan idén is tíz százalék kedvezményben részesülnek azok az adófizetők, magánszemélyek, akik március 31-ig egész évre kifizetik a kirótt összeget, abban az esetben, ha az előző években törlesztették mindenféle adójukat, illetve esetleges büntetésüket –, jogi személyek esetében ez a kedvezmény ötszázalékos.

Az adóhivatalban hétfőn, kedden és szerdán 8-tól 15 óráig, csütörtökön 8-tól 16 óráig, pénteken pedig 8-tól 14 óráig várják az adófizető polgárokat. Az irodavezetőtől azt is megtudtuk, hogy idén is levélben közlik az adófizetőkkel adózási kötelezettségüket, de a levéltől függetlenül ki lehet fizetni az adót, nem kell megvárni a kiközlés megérkeztét.

Kovács Évától azt is megtudtuk, hogy Kézdivásárhelyen elég jó az adózási fegyelem, a múlt esztendőben a város lakosai mintegy 85 százalékban törlesztették az adójukat, cégek, vállalkozások esetében ez az arány valamivel alacsonyabb. A legnagyobb adóhátralékot a csavargyár halmozta fel. Az irodavezető azt is kiemelte, hogy akárcsak az előző években, a legjobb adófizetők a kisnyugdíjasok, akik már ezen a héten megjelentek a hivatalban érdeklődni, hogy mikortól lehet törleszteni az illetékeket.