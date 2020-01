Az elmúlt nyolc évben az alap által kezelt támogatási összeg csaknem megnyolcszorozódott – hangzott el a bemutatón, ami azt is jelenti, hogy a nyílt pályázatok rendszerében is egyre több és egyre nagyobb összegű támogatások pályázhatók meg. Az előző évekhez képest a keretösszegek, az egy projektre igényelhető támogatások mértékének növekedése a legjelentősebb változás, ami azt is jelenti, hogy összetettebb, a nemzetpolitikai célokat több szempontból is erősítő pályázatokat várnak.

Mint ismeretes, az erdélyi szervezetek két kiírás keretében nyújthatnak be pályázatokat, a központi és a regionális kiírásban. Előbbi egymilliárd eurós keretösszeggel rendelkezik (ez nagyjából 50 százalékkal több, mint tavaly), és egy-egy pályázat keretében félmillió forinttól tízmillió forintig lehet támogatást igényelni, utóbbi keretösszege 420 millió forint (mintegy két és félszerese a tavalyinak), 300 ezer és 3 millió forint igényelhető egy-egy szervezet által. Jelentős újdonság, hogy egy-egy szervezet összesen egy pályázatot nyújthat be, ám ebben több egymást kiegészítő tevékenységre is kérhet támogatást, hiszen a kiíró szándéka az, hogy több pályázati célt is szolgáló, nagyobb volumenű projektek érkezzenek, illetve valósuljanak meg – hangzott el a bemutatón.

A január 31-én záruló pályázati időszakban három tevékenységi körre lehet pályázni: a magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási programokra, a magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, kiadványok támogatására, illetve civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működésére, a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztésekre.