Nem kötelezhetik többé román nyelvvizsgára a felvételre jelentkező kisebbségi diákokat a hazai egyetemek: az oktatási minisztérium módosította a felvételi szabályzatot, és az új változat kedden meg is jelent a Hivatalos Közlönyben.

A szaktárca Molnár Zsolt ombudsmanhelyettes megkeresésére lépett – tudatja a Maszol.ro hírportál. Az állampolgárokkal szembeni hivatali jogsértéseket vizsgáló – Romániában a nép ügyvédjének nevezett – hivatal tavaly júliusban hívta fel az oktatási minisztérium figyelmét, hogy az egyetemi, mesteri és doktori felvételi módszertanról szóló, 2016-ban elfogadott szabályzat diszkriminációra ad lehetőséget. Egyik előírásának értelmezhetősége miatt ugyanis néhány felsőoktatási intézmény a román nyelv ismeretéből is vizsgáztatta azokat a felvételizőket, akik nem román tannyelvű középiskolában végeztek. A rendelkezés eredetileg a külföldi jelentkezőkre vonatkozott, de egyes egyetemeken a magyar diákokra is alkalmazták, akik érettségi diplomával iratkoztak be a felvételire. A szaktárca a nép ügyvédjének adott tavaly októberi válaszában megígérte, hogy kiküszöböli a kisebbségekhez tartozó diákok hátrányos megkülönböztetésének lehetőségét.

Korábban a minisztérium megtagadta az egyetemi felvételi szabályzatának módosítását, arra hivatkozva, hogy az érettségi román szóbeli vizsgája nem tükrözi a diákok nyelvtudását, mert a nyelvi kompetenciákat nem az európai szabványnak megfelelően méri. Ezt az érvelést Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke felháborítónak minősítette, és eljárást indított a tárca ellen.

A kedden megjelent rendeletben a minisztérium megtiltja az egyetemeknek, hogy román nyelvvizsgára kötelezzék azokat a felvételizőket, akik romániai iskolában, de nem románul végeztek. Ezek a diákok ezentúl az érettségi oklevelükkel igazolják a román nyelvi kompetenciáikat.