Látványosan feljött a kormánypárt

Az IMAS közvélemény-kutató intézet által decemberben végzett, az Europa FM rádió által ismertetett felmérés szerint a november óta kormányon lévő NLP az érvényes voksok 45 százalékára számíthatna, ha most rendeznék a parlamenti választásokat. Két hónappal korábban az IMAS még 30 százalék alatt, novemberben pedig 39 százalékon mérte az NLP támogatottságát, amely 22 százalékon kezdte a 2019-es évet.

Legfőbb ellenfele, a 2016-os választásokon a parlamenti mandátumok 47 százalékát megszerző, majd három év kormányzás után tavaly októberben ellenzékbe kényszerült Szociáldemokrata Párt (SZDP), amely a tavaly májusi európai parlamenti választáson 22 százalékos eredményt ért el, s a novemberi elnökválasztási kudarc után 18,5 százalékra esett vissza.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ), amely az EP-választásokig az SZDP-vel gyakorlatilag megegyező 22 százalékra jött fel, az utóbbi hónapokban folyamatosan veszített népszerűségéből, és decemberig visszaesett arra a 11,5 százalékos szintre, amelyen a 2019-es évet kezdte. A Dacian Cioloş volt miniszterelnök által alapított, az MRSZ-szel választási szövetségben lévő Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) szintén leszálló ágon van: miután a tavalyi évet még 9 százalékos reményekkel kezdte, a decemberi felmérés szerint már csak a voksok 3,5 százalékára számíthat.

A Traian Băsescu volt államfő alapította Népi Mozgalom Pártot (NMP) az IMAS folyamatosan 3 százalék körül méri, pedig az EP-választáson átlépte az ötszázalékos bejutási küszöböt. Most ugyanúgy 3,5 százalékon áll, mint a Călin Popescu-Tăriceanu vezette Liberálisok és Demokraták Szövetsége (LDSZ), amelynek májusban nem sikerült képviselethez jutnia az EP-ben. A Victor Ponta volt kormányfő által alapított Pro Románia párt sokkal jobban áll, népszerűsége jelenleg 6,4 százalék, csak kicsivel romlott az elmúlt hónapokban.

A decemberi felmérés szerint az RMDSZ, amelyet az IMAS többnyire a parlamenti küszöb alatt mért, most eléri az ötszázalékos támogatottságot. A közvélemény-kutatás hibahatára elvileg 3,1 százalék.