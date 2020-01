Január 7-én ugyan mínusz 17 Celsius-fokot mértek a 2034 méter magasan lévő tó partján, és a hó vastagsága elérte a 166 centimétert, a hideg azonban túl későn állt be ahhoz, hogy a különleges szálloda megépítése jövedelmező legyen. A korábbi években már karácsonykor megnyitották a teljes egészében jégtömbökből épített szállodát, amely aztán húsvétig üzemelt. Így hát azoknak a turistáknak, akik előre szállást foglaltak Románia egyetlen jéghotelében, a következő télre kell várniuk, reménykedve, hogy 2020 decembere jóval hidegebb lesz. (Agerpres)

KÖPÖNYEGFORGATÓKKAL „ERŐ­SÍTENEK”. Vezetőségi tisztséget kapott Victor Ponta két embere az NLP-ben, mert a jelenlegi kormánypárt befogadja azokat, akik hozzájárultak az SZDP-kormány megbuktatásához. Így került ismét a hatalom közelébe a Pro Románia párt két alapítója és volt alelnöke, Sorin Cîmpeanu és Daniel Constantin, akik saját pártvezetőségük álláspontjával szembemenve támogatták a liberális kormány beiktatását. Ponta pártjából egyébként többen igazoltak át az SZDP-be (legutóbb Mihai Tudose volt kormányfő), őt magát azonban a jelek szerint sehol sem látják szívesen. Helyezkednek Călin Popescu-Tăriceanu alakulatának tagjai is, ki ide, ki oda próbál bevágódni. Az NLP átigazolókkal való bővítése csalódást okoz egyik lehetséges szövetségesének, a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártjának (PLUS). Az alakulatot vezető Dacian Cioloş szerint ez „kiábrándultságot okoz” azok körében, akik hittek abban, hogy „az NLP az SZDP alternatívája” és „magyarázatot vár erre a gesztusra a közvélemény-kutatások eredményeitől megszédült” liberális vezetéstől. (Hotnews)

SZOCDEM TANÁCSADÓ A LIBERÁLIS KORMÁNYBAN. A szociáldemokrata párt képviselőházi frakciójához tartozó Remus Borza volt liberális-demokrata politikust nevezte ki tiszteletbeli tanácsadójának az ellenkező tábort vezető nemzeti liberális Ludovic Orban kormányfő. Az már csak hab a tortán, hogy Borza a nyáron még Viorica Dăncilă volt szocdem kormányfő gazdasági tanácsadója volt, aki a Liviu Dragnea emberének tartott Darius Vâlcov helyét foglalta el ebben a tisztségben. Borzát azért zárták ki a Călin Popescu Tări­ceanu által vezetett pártból, mert 2017 nyarán nem szavazta meg a Grindeanu-kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt – két évvel később azonban a saját miniszterelnökét megbuktató, majd kizáró SZDP padsoraiban ül, noha nem leigazolt tagja a pártnak. És ez nem minden: Borzát 2015 februárjában összeférhetetlenség miatt egyévi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték (a Hidro­electrica csődbiztosaként saját ügyvédi irodáját bízta meg azzal, hogy a cég 74 hitelezői perében eljárjon). (Revista 22)