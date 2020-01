Kihirdette Klaus Iohannis államfő a vadászati törvényt módosító jogszabályt, amely egyebek mellett előírja, hogy kárpótlásra jogosultak a medve- és vaddisznótámadások áldozatai. A medve továbbra is szigorúan védett állat marad, mert a képviselőház elutasította a tervezet szenátusban megszavazott változatát, amely megengedte volna a populációszabályozó vadászatot.

A jogszabály módosítja a vadász és a vadászat meghatározását. Törli a büntetendő tettek közül a reflektorokkal történő vaddisznóvadászatot sürgősségi esetekben, a károkozás vagy a sertéspestis terjedésének megakadályozása céljából. Bűntettnek számít viszont, ha éjjeli vadászaton célzólézereket, fényerősítős célzást segítő eszközöket, infravörös távcsöveket és hőkamerákat használnak; kivételt képez a központi hatóság engedélyével lefolytatott vaddisznó-, sakál- és rókavadászat.

A kárpótlásról a következőképpen rendelkezik a jogszabály: a védett fajok – köztük a medvék és vaddisznók – sérülést vagy halált okozó támadása esetén az áldozatok kórházi/temetési költségeit a vadászatért felelős központi hatóság és/vagy a környezetért felelős központi hatóság fedezi. Az erkölcsi kártérítés arányos az áldozat bérével és inaktivitás napjainak számával. Ha az áldozat állástalan (volt), akkor a kártérítést a mindenkori minimálbér összegéhez viszonyítják. Kárpótlás az állatokkal való ütközésben megrongálódott gépkocsik tulajdonosainak is jár. Az új törvény szerint a veszélyessé vált medvék elköltöztetését továbbra is a minisztériumnak kell engedélyeznie, és a művelet költségeit is a minisztérium állja.