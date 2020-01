„Azon prioritások közül, amelyekről decemberben egyeztettünk, alig valósított meg valamit a kormány. Egy helyben topog a kétfordulós polgármester-választás és az előrehozott választások ügye, a diaszpóra számára elkülönített parlamenti helyek számának növeléséről pedig semmit sem lehetett hallani” – állapította meg. Cioloş határozott politikai fellépést vár a kormányfőtől ezek megvalósításáért, és emlékeztet arra, hogy bizonyos feltételekhez kötötték az NLP-kormány támogatását, ezért sürgős döntéseket várnak az igazság­szolgáltatásban történő visszaéléseket vizsgáló speciális ügyészség felszámolását, a speciális nyugdíjak drasztikus megadóztatását, a nagyberuházások (autópályák, vasutak, kórházak) finanszírozását illetően. (Digi FM)

KEVESEBBET KAPNAK A PÁRTOK. Harminc százalékkal csökkent a pártok finanszírozására fordított összeg – jelentette ki Ludovic Orban kormányfő brüsszeli sajtóértekezletén, de beismerte: nem tudja, hogyan oszlik el a pénz, több jut-e a most Victor Ponta által vezetett Pro Románia pártnak, mint korábban. A pártfinanszírozás a költségvetési törvényben eszközölt módosítással változott meg: az Expert Forum civil szervezet jelzése szerint a pártok idén a 2020. január elsején regisztrált képviselői létszám alapján, nem pedig a megszerzett szavazatok számának megfelelően kapják a támogatást, ahogy azt a pártfinanszírozásra vonatkozó törvény előírja. Az Expert Forum szerint így 181 millió lejre csökkent a pártoknak jutó keret, de a módosításnak így is van haszonélvezője: a Pro Románia párt, amelytől a javaslat is származik. A civil szervezet szerint az efféle változtatásokat nem a költségvetési, hanem a pártfinanszírozási törvénnyel kell rendezni, mert a rendelkezés az átláthatóság hiányát eredményezi, ráadásul választási évben. (Hotnews)

KUTYÁT MENTETTEK. Szakadékba zuhant egy kutya szilveszter környékén a Székelyudvarhely melletti Budvár-dombon, és egy nehezen megközelíthető sziklás részen rekedt. Az állat vonítását már napok óta lehetett hallani, de senki sem tudta, pontosan hol van, mígnem egy helyi lakos egy drón segítségével meg nem találta. Ezután megkereste a helyi rendőröket, átadta nekik a felvételeket, így egy hegyimentőcsapat akcióba is léphetett, és kimenekítették az állatot, amely a szilveszteri petárdázástól rémülhetett meg, s emiatt menekült ki a városból. Megmentői állatorvoshoz is elvitték, ahol kiderült, nincs benne csip, amivel azonosítani lehetne, ezért a lakosság segítségét kérték a kutya hazajuttatásához. A Har­gita megyei hegyimentők vezetője, Fekete Örs elmondta, nem ez az első eset, hogy bajba jutott állatok segítségére sietnek, nemrég például egy cicát és egy gólyát is megmentettek. (Főtér)