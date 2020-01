Egyre népszerűbb a kézdivásárhelyi műjégpálya

A létesítmény a Román Jégkorongszövetség előírásai alapján készült, és megfelel minden feltételnek, amely nemzetközi mérkőzések lebonyolításához szükséges. Az építmény 5220 négyzetméteres, háromszintes, korszerű öltözőket, orvosi rendelőt, étkezdét, bárt és raktárhelyiségeket, valamint egy konferenciatermet is magában foglal. A lelátó 550 férőhelyes, a játéktér felülete 1745 négyzetméter. Márton Sándor azt is elmondta, hogy az elmúlt esztendőben szeptember elsején indult újra a műjégpálya, és azóta szünet nélkül működik. Egyre többen rendelkeznek saját korcsolyával. A közönségkorcsolyázáson kívül felnőtt- és U12-es jégkorongbajnokság is zajlott a pályán. Az év utolsó hónapjaiban edzéseket tartottak, a bukaresti Steaua is ezen a pályán játszotta hazai felnőttmérkőzéseit. Az új iskolai évvel folytatódott a Korisuli, ebben a város négy általános iskolájának a tanulói vesznek részt, a legtöbben a Petőfi-iskolából jönnek. Közülük több mint nyolcvanan már az utánpótlás jégkorongcsapatban jeleskednek. Hamarosan folytatódik a toborzás a környékbeli községekben is.

Decemberben voltak a legtöbben a jégen, akkor az egyetemisták itthon töltötték a téli vakációt. A téli szünidőben napi három alkalommal volt közönségkorcsolyázás, alkalmanként 500–600 személy fordult meg a jégen. Télen a havi bevétel meghaladja a 40 ezer lejt, a december 21-i jégdiszkón közel ötszázan voltak egyszerre a jégen. Habár még nem készült el a múlt évi mérleg, Márton Sándor szerint nem voltak veszteségesek, pedig egy ilyen sportlétesítmény esetében nagyok a kiadások.

Jövő héttől változik a program, dél­előtt Korisuli-foglalkozások és edzések lesznek, amelyek délután is folytatódnak – akkor tartják a műkorcsolyaedzéseket is. Közönségkorcsolyázás ezért csak hétvégén lesz majd, pénteken 17 és 20 órától másfél órán keresztül, szombaton és vasárnap 15–16.30, 17–18.30 és 20–21.30 óráig korcsolyázhatnak. Felnőtteknek 10, gyermekeknek, nyugdíjasoknak és kísérőknek 5 lej a másfél órára szóló belépő. Kitették a táblát, amelyen azt írja, hogy a jégre cipővel felmenni tilos. „Az utcák le vannak sózva, kavicsok kerülnek a jégre, minden héten kést kell fenetnünk, mert a sok kavics és az eldobott ötbanisok tönkreteszik a jégborotva kését. Ha elvárják, hogy minőségi jég legyen, akkor be kell tartani a házirendet” – mondotta Márton Sándor. A jégpálya a május elején sorra kerülő KSE-napokig üzemel, amikor a KSE-serleg bajnokságot és a műjégpálya névadó ünnepségét is megtartják.