Csapás és ellencsapás

Szulejmáni megölését az amerikai elnök rendelte el. Találhatott volna valami jobb módszert is a tábornok likvidálására! Az ókori Rómában például Claudius császárt állítólag gyilkos galócával tették el láb alól. Az sokkal kevesebbe került, mint a 17 millió dolláros drón, amelyet Szulejmáni kinyírásánál használtak. Ezzel a tábornokot az amerikaiak mártírrá avatták, de ezt Irán nem köszönte meg, hanem bosszúból rakétákat indított amerikaiak által használt iraki támaszpontok ellen.

A tábornok temetésén 56 (más források szerint 30) embert tapostak halálra. Emiatt – bár szintén Amerika a hibás – már nem kiáltanak bosszúért az irániak, mert hitük szerint azok Szulejmánival együtt Allah mennyországában szurkolnak hazájuknak, hogy legyőzzék Trumpot és Amerikát.

Az amerikai külügyminiszter, Mike Pompeo kijelentette, hogy Kászim Szulejmáni megölése helyes döntés volt, a célzott támadás jogszerűségét még a támadás előtt megvizsgálták, és a csapásmérés nem volt ellentétes a nemzetközi joggal. (A fene sem érti ezt a nemzetközi jogot!) Csak egy megelőző csapás volt, hisz egy küszöbön álló támadásnak vették elejét, nyilatkozta. Lehet, hogy ez a Mike székely származású (már a neve is arra vall), mert valami olyasmit mondott, amit a székely is szokott a verekedés után, hogy tudniillik a koma visszaütött.

Az Egyesült Államok Iránt a nemzetközi terrorizmust támogató államnak tekinti, és ezért lép fel ellene. Az iráni parlament viszont az Egyesült Államokat tekinti a terrorizmust támogató államnak. Trump fejére 80 millió dolláros vérdíjat tűztek ki, és nem tudni, mi történik vele, miután már nem lesz elnök. Valószínű, álnéven fog bujkálni népes családjával együtt. Az irániak nem viccelnek. Egyelőre szerda hajnalban 15 rakétát lőttek ki iraki, az amerikaiak által használt támaszpontok ellen, amelyekből (az irániak szerint) 20 talált. Az amerikaiak szerint egy nem robbant fel. Irán az ENSZ alapokmányának megfelelő, arányos önvédelmi lépésnek nevezte az akciót és befejezettnek nyilvánítja az ellencsapást.

Az amerikaiak meg vannak elégedve az ellenük irányított rakétatámadások eredményével, mert Trump azt írta a Twitteren: „Minden rendben van. Iránból két támaszpontra lőttek rakétákat. Jelenleg a sebesültek és a károk felmérése tart.” Tegyük hozzá, ha néhány egyszerű katona vagy tiszt életét is veszti, az semmiség ahhoz képest, hogy nekik sikerült kilőniük Szulejmánit. És milyen jó, hogy a nemzetközi jogra és az ENSZ-alapokmányra hivatkozva bármit el lehet követni, bárhol a világon.

Közben az irániak az atombomba előállításán is fáradoznak, amit az amerikaiak meg akarnak akadályozni. Lehet, hogy Irán egy másik módot talál arra, hogy mégis atomnagyhatalommá váljon. Például elküldi embereit egy atombomba-beszerzési körútra a nagyvilágba. De ha Amerika (és Európa) olyan rendet teremt Iránban is, mint a közel-keleti államokban (Afganisztán, Irak, Szíria stb.), és visznek nekik is egy kis demokráciát, hadd élvezzék ők is, mint a többi afrikai és közel-keleti ország lakói, akkor az irániak is tömegesen elindulnak Európa felé. Eljutnak Németországba (ott erősen szeretik a bevándorlókat), ahol katonának állnak, mert a németek már külföldieket is alkalmaznának a hadseregben, lévén hogy ők már nem szívlelik a katonai pályát. Majd a németországi katonaság kötelékében, amely rész vesz a NATO-ban, az iráni származású katonák könnyedén rá tudják tenni kezüket a hőn áhított atombombákra.

De más módon is beszerezhetik azokat. Például Trump elnöktől, aki most második mandátumára készül. Állítólag Amerikában azt választják meg elnöknek, akit a fegyvergyártók akarnak. Ezért majd annak érdekében, hogy a bombagyárosok őt támogassák, eladhat néhány atombombát jó pénzért Iránnak is. Lehetséges, hogy most ezért akadályozza őket az atombombagyártásban.