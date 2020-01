Szőcs Kálmán: Istenem, telefonálj

Következő írásunk

Jobb és hatékonyabb szociális szolgáltatásokat szeretne nyújtani Sepsiszentgyörgy önkormányzata, ezért újraszervezik a Közösségfejlesztési Igazgatóságot. A városháza alárendeltségébe tartozó intézménynek 2019 áprilisától ideiglenes vezetője van, és ez a közeljövőben nem is fog változni, de az átalakításokat nem halogatják, a meglévő állapotok felmérése megtörtént, és azt is tudják, merre kell lépni, hogy haladás mutatkozzon. A helyi tanács napirendjén már többször is szerepelt a téma, legutóbb a tegnapi, rendkívüli ülésen fogadtak el néhány formai, de elengedhetetlen módosítást az igazgatóság szerkezetét illetően. A tennivalókról és elképzelésekről Tischler Ferenc, a Máltai Szeretetszolgálat romániai főtitkára egy előző ülésen számolt be a testületnek és lapunknak is.