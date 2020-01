Könyvek által a világ

A Bod Péter Megyei Könyvtár olvasóinak száma kilencezer körüli, ennek mintegy kétharmada aktív olvasó – kezdi összegzését Szonda Szabolcs. Az évi 800–850 új beiratkozó is nagyjából a korábbi évek szintjén maradt, s 75 ezer körül stabilizálódott az egyéni igénylések száma is. A könyvtárlátogatók olvasói szokásai nem sokat változtak az elmúlt évek során.

Továbbra is a házi olvasmányok a legtöbbet kölcsönzött könyvek, de emellett nagy az érdeklődés a kortárs gyerek- és ifjúsági irodalom iránt is, illetve a felnőtt olvasók is egyre jobban figyelik a kortárs irodalmat, bár körükben a könnyebb műfajok és az életmódkönyvek a legkeresettebbek.

A múlt évben két jelentős előrelépés történt az intézmény életében: nagy sikerként könyveli el az igazgató az Olt negyedi fiókkönyvtárat, ahol az élet megpezsdült, immár ott is rendszeres gyerekfoglalkozásokat tartanak, egyetlen hátránya, hogy meglehetősen eldugott helyen található, a város vezetősége azonban megígérte, az odatalálást megkönnyítő táblákat szerelnek fel idén. A másik fontos változás a tavalyelőtt bejegyzett, de működését csak tavalytól megkezdett Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület: a civil szervezet főként a partnerségben megvalósítható programok révén tudja segíteni a könyvtárt. Az egyesület tavaly már öt sikeres pályázatot bonyolított le, a szentgyörgyi önkormányzat a könyvtár két népszerű programja, a Csodalámpa és a Háromszéki TÉT (tudás, élmény, tapasztalat) Estek folytatását támogatta, a tavaly újra megszervezett Könyvkaland vetélkedő a Communitas Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap segítségével valósult meg, illetve a megyei tanács egy szakmai út létrejöttéhez járult hozzá: mivel előbb-utóbb új székhelyet fog kapni a Bod Péter Megyei Könyvtár is, alkalmazottjainak egy része új vagy felújított épületben működő közkönyvtárakat (Nagyszeben, Kolozsvár, Nagybánya) látogatott meg, felmérve az előnyöket és hátrányokat, hogy a majdani székhelyüket a célnak leginkább megfelelő módon lehessen kialakítani.

A Bod Péter Megyei Könyvtár 250 ezres állománya tavaly mintegy 4800 darabbal, leginkább könyvvel gyarapodott, fele-fele arányban vásárlással és adományozással. Hogy nagy az adományozási kedv Háromszéken, az jó is, meg nem is: a gond az, hogy többnyire ugyanazokat a könyveket (az 1970-es, 80-as évek hazai könyvtermését) viszik be az ajándékozók, ezekkel azonban az évek során már a községi könyvtárakat is ellátták. Amire viszont szükségük lenne: gyerek- és ifjúsági irodalom, amiből meglehetősen kevés kerül adomány révén a könyvtárba. Továbbra is gondot jelent a köteles példányok gyűjtése, a módfelett megszaporodott kiadók nem mindenike tesz eleget ennek a kötelességének.

Fontos programokat indított el tavaly a Bod Péter Megyei Könyvtár: helyi kiadványok digitalizálása, repertorizálása, sajtóbibliográfiai feldolgozása – ez komoly szakmai kihívás az intézmény számára, jelentősége azonban vitathatatlan.

Ami a könyvtárnak otthont adó épület állagát illeti, az évekkel ezelőtt elkezdett felújítás továbbra is egy helyben toporog, tavaly a lábazat kiszárítási folyamata kezdődött el, a vakolat már csak tavasszal kerül vissza a helyére.

És végül a könyvtár rendezvényeiről ejtettünk szót. Tavaly hatvan saját programot szervezett a könyvtár és még huszonötöt befogadott. Jellemzővé vált az utóbbi időben, hogy más intézmények, szervezetek rendezvényeket ajánlanak a könyvtárnak – ez bővíti a Bod Péter Megyei Könyvtár kulturális kínálatát. A városi és megyei művelődési rendezvényekből ezután is kiveszi részét a könyvtár, hogy bizonyos eseményekre kiket tudnak elhívni, az sok mindentől függ: a Szent György Napok például többnyire egybeesik a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal, magyar szerzőt ezért elég nehéz ilyenkor Szentgyörgyre hozni (akad olyan író, akit már évek óta próbálnak elhívni). Január mindjárt két jeles napot tartogat, egyelőre még csak egyik szervezését tudták véglegesíteni: a román kultúra napján, 15-én Doina Ioanid lesz a könyvtár meghívottja, válogatott verseinek magyar fordítású kötetét mutatják be a Teinben.