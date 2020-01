A tavaly a képzések időszaka volt, a társulat 129 műhelyfoglalkozás és 3 drámatábor során fiataloknak és felnőtteknek egyaránt szervezett képzéseket. Mindezek mellett 24 előadást tartottak, amelyek után minden esetben interaktív közönségtalálkozóra került sor. A csapat két színházfesztivált szervezett, az egyiket Sepsiszentgyörgyön, a másikat Budapesten.

A Fazakas Misi által rendezett Ahogyan a víz tükrözi az arcot című dokumentumszínházi előadást több mint 560 alkalommal játszotta eddig a társulat, a produkció többször visszatért a budapesti Katona József Színházba, de olyan romániai és vajdasági településeken is megfordult, ahol még nem vagy több évtizede nem járt színházi társulat. Az előadást 2019-ben 4 ország nézői tekinthették meg.

Az Osonó az elmúlt évben is folytatta jó együttműködését a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolával, az intézménnyel közösen szervezték meg az interetnikai drámatábor és a Színjátékosok Találkozójának ötödik kiadását. Ugyancsak közösen szervezik a csoportvezető- és pedagógus képzést idén hetedik alkalommal. Folytatódott az évtizedekre visszatekintő sikeres együttműködés a Plugor Sándor Művészeti Líceummal is, amelynek drámatagozatos diákjai több oktatási projektben és szakmai gyakorlaton vettek részt annak köszönhetően, hogy a színházműhely Regisztrált Tehetségpont és Európai Tehetségpont minősítéssel rendelkezik. A 2016-ban elkezdődött együttműködés a Kolozsvári BBTE Színház és Film Karával gyümölcsözően folytatódott, hiszen állandóan részt vett egyetemi hallgató a társulat munkájában. Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával ezenkívül számos interetnikai projektet is szervezett tavaly az Osonó, mely tevékenységének 52 százaléka nemzetközi helyszíneken, 48 százaléka pedig romániai településeken zajlott.

Az elmúlt év újabb fontos együttműködéseket és partnereket is hozott. A budapesti Magyarság Házával közösen került megszervezésre a nagy sikert aratott I. Kárpát-medencei Diákszínjátszó Fesztivál. Egy másik gyümölcsöző együttműködés a Gyulafehérvári Caritas egyik új programjával kapcsolatosan történt. Az Iránytű a munka világába elnevezésű, az EEA Norvég Alap, valamint a Renovabis és a német katolikusok által támogatott négyéves program a korai iskolaelhagyás csökkentését, a munkanélküli fiataloknak a munkapiacon való elhelyezkedését és a külföldre való elvándorlás visszaszorítását célozza meg Maros és Hargita megye településein. A projekt keretében a társulat két tagja – Fazakas Misi és Mucha Oszkár – havi rendszerességgel tart önismereti és csapatépítő műhelyfoglalkozásokat a fiatalok számára.

A celldömölki Soltis Lajos Színházzal is újabb együttműködésre került sor: a társulatvezető több műhelyfoglalkozást tartott a színház stúdiósai számára, és a tervek szerint ez a kapcsolat 2020-ban erősödni fog. Ugyanakkor Olaszországban is beindult egy tréningsorozat fiatal olasz színészek számára, és a 2020-as tervek között szerepel egy Osonó-olasz koprodukció bemutatása is.

2020-ban a Román Kulturális Alap támogatásával egy 19 állomásos hazai turnéra készül a társulat az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadással, ezenkívül több nemzetközi és budapesti projekt is vár rájuk. Az Osonó Színházműhely a továbbiakban is három kulcsszóra építi tevékenységét: színház, oktatás és szociális projektek. (nbs)