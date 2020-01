Kedvezményt ad a Tega Rt.

A kisnyugdíjas ügyfelek számára 50 százalékos a kedvezmény, amennyiben jövedelmük 801–1000 lej közötti, a 70 évesnél idősebb, 800 lejnél kevesebb nyugdíjjal rendelkezőknek pedig egyáltalán nem kell fizetniük a hulladékszállításért. A Tega Rt. kiemelte, a nyugdíjasok esetében a kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthető, amennyiben az ügyfél egy idei nyugdíjszelvénnyel is alátámasztja kérését. Ennek határideje március utolsó napja, és minden évben meg kell ismételni – szögezik le. Megjegyzik azt is: a hulladékszállítási díj online is törleszthető a köztisztasági társaság honlapján – tega.ro. (dvk)