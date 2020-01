BONYOLÓDIK A DINCĂ-ÜGY. Megváltoztatta nyilatkozatát a caracali rém, és most már nem ismeri el, hogy meggyilkolta volna a 2019 áprilisában eltűnt Luiza Melencut. Gheorghe Dincă csütörtöki kihallgatásán a Melencu család ügyvédje is részt vett, és azt nyilatkozta, hogy Luiza halálára Dincă vallomásán kívül semmilyen bizonyíték nincs.

Korábban a caracali férfi két gyilkosságot vallott be: a júliusban elrabolt 15 éves Alexandra Măceşanuét, akinek maradványait 99,93 százalékos valószínűséggel azonosították, és az áprilisban eltűnt 18 éves Luiza Melencuét, akinek állítólagos csontjairól az FBI amerikai nyomozóiroda (amelyhez a fejlettebb technikájukért fordultak az ügyészek) is kimondta, hogy nem az övéi. De más fejlemények is vannak: két másik tinilány – egyikük 12, a másik 17 éves – is azt állítja, hogy őket is elrabolta Gheor­ghe Dincă, de sikerült kiszabadulniuk a házából. Azért nem jelentkeztek eddig, mert szüleik megtiltották nekik. A lányok Luiza Melencu nagyapját keresték meg Facebook-on, de könyörögtek neki, hogy ne hozza nyilvánosságra a nevüket. Azt nem árulták el, hogy miképpen szabadultak, de egyik sem él már Caracalban: a nagyobbik Németországba, a kisebbik Brăilára költözött a családjával. A Dincă elleni vádiratot – amelyben két gyilkosságért állítják bíróság elé – egyébként tegnap zárta le a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság. (Antena3/Maszol)

GYERMEKSZÁLLÍTÓ BUSZ BALESETEZETT. Nyolc gyermek és három felnőtt került kórházba, miután az őket Brassó-Pojánába szállító kisbusz egy személygépkocsival ütközött csütörtök reggel. A balesetben a gyermekek enyhébben sérültek, a felnőttek kartörést és agyrázkódást szenvedtek, de senki sérülése nem életveszélyes. A katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a gépkocsivezetők egyike sem fogyasztott alkoholt. (Ziare.com)

ZAKLATOTT AZ ÁLLAMTITKÁR? Kivizsgálást indított az ügyészség Cosmin Marcovici, a művelődési minisztérium egyik – a Népi Mozgalom Párt javaslatára – kinevezett államtitkára ellen, mert egy nő azzal vádolja, hogy 17 évesen megpróbálta elcsábítani. A most 48 éves Marcovici korábban a jászvásári Román Nemzeti Opera aligazgatója volt, a lány pedig az intézmény ifjúsági kórusában énekelt. A történet a lány szerint 2016 végén kezdődött, és a Reporter de Iaşi birtokába került üzenetváltás tanúsítja, hogy a férfi flörtölni próbált az akkor 17 éves lánnyal, intim életéről érdeklődött és illetlen ajánlatokat tett neki, amiket a lány rendre visszautasított. Az ügy valószínűleg feledésbe merült volna, ha 2017 márciusában egy híres olasz mezzoszoprán mesterkurzusán Marcovici nem akadályozza meg, hogy a zenekonzervatóriumi felvételire készülő lányt meghallgassa az olasz vendég. S. Maria 2018 januárjában panaszt emelt az opera vezetőségénél Marcovici ellen, aki egy hétre rá felmondott – karrierjét viszont nem befolyásolta az ügy, államtitkár lett Ludovic Orban kormányában. Ő mindent tagad, sőt: szerinte politikai háttere van az ügynek. (Főtér)