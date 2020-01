Kisborosnyón egy istálló kapott lángra, vélhetően a helyiség megvilágítását szolgáló égő miatt, s míg a Sepsiszentgyörgyről küldött tűzoltócsapatok a helyszínre értek, a környékbelieknek sikerült a kimenekíteni az állatokat. Ugyancsak péntek délután jeleztek tüzet Uzonból is, ahol egy kültelken álló kis méretű fém építmény kapott lángra. A barakkot lakásként használó férfit a lángokban könnyebben megsérült, a helyszínre küldött mentő kórházba szállította ellátásra. A szerencsétlenséget egy, a tűzhelyből kipattanó szikra okozta.

Este 9 órakor Bereckből futott be segélyhívás, ott egy családi ház gyulladt ki. A helybéli önkéntes illetve a kihelyezett munkaponton szolgálatot teljesítő hivatásos tűzoltók munkáját a Kézdivásárhelyről érkező katasztrófavédelmi szakemberek is segítették: együtt több mint két órán át dolgoztak, hogy megfékezzék, eloltsák a lángokat. Tolvaj Marius szerint vélhetően rövidzárlat okozta a tüzet, mely károsította az ingatlan födémjét – 220 négyzetméter felületen –, de bútorokat és berendezési tárgyakat is megsemmisített. A tulajdonosok nem tartózkodtak otthonukban, amikor az lángra kapott – derült ki a beszámolóból.

Erdővidékről éjszaka futott be újabb riasztás a 112-es sürgősségi hívószámra, így hajnali 2 óra körül Barótra indultak a sepsiszentgyörgyi katonai tűzoltók. Érkezésükig a meggyulladt tömbházlakásnál a helyi önkéntesek dolgoztak a lángok megfékezésén, de a mentőszolgálat egy csapata és járműve is készenlétben állt. Az érintett tömbház lakói kimenekültek az épületből, a lángra kapott első emeleti lakásban textíliák, berendezési tárgyak égtek el. A mentősök három személyt részesítettek elsősegélyben, akik közül kettőt végül a baróti kórházba szállítottak. A meggyulladt lakás tulajdonosa csak könnyebben sérült, egy hölgy pedig füstmérgezést szenvedett. A katasztrófavédelmi felügyelőség beszámolója szerint egy égő cigaretta okozta a bajt.