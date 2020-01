Dan Calancea, a Brassói Olimpia edzője a Biljana Pesović, Amira Al Ash Hab, Romina Filip, Camary Williams és Nikolina Zubac ötössel kezdte a szombat délutáni meccset, válaszként pedig Zoran Mikes, a zöld-fehérek trénére a megszokottól eltérően egy picit változtatott kezdő csapatán, és Jovana Pašić mellett Orbán Nikolettet, Jelena Vučetićot, Andra Mandachét és Chrissy Givenst küldte pályára. Négyszeres bajnokcsapatunk első számú játékirányítóját, Annemarie Gödri-Părăut ezúttal pihentette a megyeszékhelyi gárda bosnyák trénere.

Az Európa-kupabeli hosszú lengyelországi kiszállás nem látszott meg csapatunk játékán, még annak ellenére sem, hogy az első negyed feléig fej fej mellett haladt a két csapat. Pašić duplájára Pesović egy távoli dobással felelt, majd Vučetić is feliratkozott a pontszerzők listájára (3–5). Gyors kosárváltás után 8–9-re alakult az eredmény, s Orbán kétpontosával meglépni látszott a Sepsi-SIC (8–11). N. Zubac kettősével az Olimpia feljött egy pontra, ám Vučetić triplájával plusz négy volt a mieink javára (10–14). N. Zubac újabb dupláját Givens hárompontosa követte (12–17), s innen megdőlni látszott a pálya, a találkozó irányítását pedig teljes egészében a háromszéki vendégcsapat vette át. A 9. percben Kristina Topuzović triplájával már 12 ponttal vezetett együttesünk, s a mérkőzés nyitószakának 16–30-as eredményét Demeter Nóra állította be. A második játékrész szentgyörgyi 7–0-lal indult, ám a hazai csapat két egymás utáni kosárral 20 pont alá csökkentette hátrányát (20–37). A perceken át tartó zöld-fehér kosárcsendet Topuzović törte meg, s a 15. percben 20–42 volt a háromszéki bajnokcsapat javára. Ezt követően mindkét oldalon többször is zörgött a háló, de még így is 20 pont körül állandósult alakulatunk előnye. Kétnegyednyi játék után 31–55-ös eredménynél vonultak öltözőbe az együttesek.

A térfélcsere után csapatunk nem vett vissza a sebességből, és lehengerlő játékkal folytatta útját az aktuális szezonbeli tizenharmadik bajnoki sikere felé. A 33. percben Mandache két büntetőt értékesített, így lányaink már 28 ponttal is vezettek. A megszokottól eltérően ezúttal a zöld-fehérekről szólt a harmadik negyed, akik úgy nyerték meg ezt a játékrészt, hogy 20 pontot szereztek, és mindössze 9 egységet engedtek brassói vendéglátóiknak (40–75). Megnyugtató előnyről indult a Sepsi-SIC hétvégi meccsének utolsó szakasza, így Zoran Mikes edző mindenkinek játéklehetőséget adott. Helyenként kiegyensúlyozottá vált a küzdelem, de így sem forgott veszélyben csapatunk sikere. Az utolsó negyed 23–24-es eredménnyel ért véget, csapatunk pedig 63–99 arányban nyerte meg a brassói kiszállást.

A Brassói Olimpia legjobbja a kispadról beálló Angela Bealde lett, miután 20 ponttal és 7 lepattanóval zárta a mérkőzést. A Sepsi-SIC csapatából ismét Pašić volt a leghatékonyabb: játékosunk 29 ponttal, 2 lepattanóval, 3 gólpasszal és 3 szerzett labdával vette ki részét a zöld-fehérek szombati diadalából.

Női Nemzeti Liga, középdöntő/1. forduló (A-csoport): Brassói Olimpia–Sepsi-SIC 63–99 (16–30, 15–25, 9–20, 23–24) Brassó, D. P. Colibași Sportcsarnok. Mintegy 200 néző. Vezette: Andrei Bădilă, Mihai Săndulache, Csíki Zsolt. Brassó: Pesović 10/6, Al Ash Hab, Filip 2, Williams 9/6, N. Zubac 12–Voica 3, D. Zubac, Armanu 3/3, Brezan, Dumitru 2, Bealde 20/6, Pătrașcu. Edző: Dan Calancea. Sepsi-SIC: Pašić 29/12, Orbán 8, Vučetić 16/6, Mandache 5/3, Givens 7/3–Demeter 10, Cătinean, Mîrne-Nagy, Topuzović 18/6, Kovács, Butler 4. Edző: Zoran Mikes.

Nincs sok idejük pihenni a zöld-fehér mezeseknek, hiszen január 15-én 19 órától a Szatmárnémeti VSK csapatával játszanak a Sepsi Arénában a Román Kupa negyeddöntőjének visszavágóján. Mint ismeretes, a párharc első mérkőzését 71–67 arányban megnyerte a Sepsi-SIC.

Az A-csoport további eredményei: Aradi FCC–Târgoviște 63–56 (a házigazdáknál a kézdivásárhelyi Bartók Rita öt percet játszott, és sajnos nem szerzett pontot), Szatmárnémeti VSK–Kolozsvári U 70–43 (a kincses városbeliek sepsiszentgyörgyi kosarasa 11 percet töltött a pályán, és ő is pont nélkül zárt). Az állás: 1. Sepsi-SIC (5/0) 10 pont, 2. Szatmárnémeti VSK (4/1) 9 pont, 3. Aradi FCC (3/2) 8 pont, 4. Târgoviște (1/4) 6 pont, 5. Kolozsvári U (1/4) 6 pont, 6. Brassói Olimpia (1/4) 6 pont.

Megyénk másik együttese, a Kézdivásárhelyi SE szabadnapos volt a B-csoport első körében, amelyben az Agronómia Bukarest 74–62-re verte a szintén fővárosi Rapidot, míg a Nagyváradi Rookies 51–69-re kikapott a Marosvásárhelyi Siriustól. A Konstancai Phoenix–Aleaxandria meccset tegnap este rendezték és lapzárta után ért véget. A céhes városbeli lányokra is kupameccs vár szerdán, ugyanis 18 órától a Kolozsvári U csapatát fogadják a negyeddöntő visszavágóján. Farkas Alpár tanítványai is előnyből várják a párharcot, hiszen december 57–54-re verték az egyetemistákat. (tibodi)