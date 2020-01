Következő írásunk

Szombat óta a törökországi Belekben edző Sepsi OSK a téli felkészülési időszakban folytatja a játékoskerete átszervezését, ugyanis a napokban egy érkezőt és egy távozót jelentettek be. A román sportsajtó úgy értesült, a háromszéki labdarúgóklub Ovidiu Chiribici személyében új erőnléti edzőt is igazolt az FC Botoșani csapatától, bár ezt a háromszéki csapat még hivatalosan nem jelentette be.