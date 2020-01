Szombat óta a törökországi Belekben edző Sepsi OSK a téli felkészülési időszakban folytatja a játékoskerete átszervezését, ugyanis a napokban egy érkezőt és egy távozót jelentettek be. A román sportsajtó úgy értesült, a háromszéki labdarúgóklub Ovidiu Chiribici személyében új erőnléti edzőt is igazolt az FC Botoșani csapatától, bár ezt a háromszéki csapat még hivatalosan nem jelentette be.

Kovács Lóránt, Andrei Dumiter és Fülöp Loránd után Daniel Celea a piros-fehérek negyedik téli igazolása. A 24 éves, közép- és jobbhátvédként is bevethető labdarúgó a másodosztályban szereplő, feljutási reményeket dédelgető Mioveni együttesétől érkezett Sepsiszentgyörgyre. Celea ebben az idényben 17 bajnoki és 2 kupamérkőzésen lépett pályára az Argeș megyei gárda mezében, utóbbi versenykiírásban a Făurei ellen gólt is szerzett, amivel hozzájárult csapata nyolcaddöntőbe jutásához. A játékos 2018 nyarán a Pandurii Târgu Jiu együttesétől igazolt a Mioveni-hez, ahol egy és fél év alatt 41 meccsen kapott lehetőséget a 2. Ligában. Az Aradi UTA kötelékében mindössze egy találkozón játszott, majd a Pandurii szerezte meg a játékjogát, ahol 20 másodosztályú meccsen szerepelt.

„Újabb játékos érkezett a Sepsi OSK-hoz: a jövőben piros-fehérben játszik Daniel Celea is. A 24 éves belső védő, aki legutóbb a Mioveni játékosa volt, pályafutása során többek között még játszott a Pandurii Târgu Jiu és az Aradi UTA csapatánál is, három és fél évre kötelezte el magát klubunkhoz” – olvasható a közleményben.

A székelyföldi csapattól fél év után távozik Oumar Diakhité, aki három bajnokin és egy kupamérkőzésen jutott szóhoz piros-fehér mezben. A 26 éves játékos a holland Hilal Ben Moussa és a Costa Rica-i Dylan Flores után a harmadik távozó a téli időszakban. A szenegáli középhátvéd tavaly júliusban a portugál másodosztályban érdekelt Estoril együttesétől érkezett, a Sepsi OSK pedig két évre szóló szerződést kötött vele. Diakhité nem tudta magát beverekedni a kezdő tizenegybe, sőt, legtöbbször még a mérkőzésekre nevezett játékoskeretbe sem fért be, így közös megegyezéssel szerződést bontottak a játékossal, valamint köszönik a klubért tett szolgálatait, és további sok sikert kívánnak neki. A Transfermark szerint a labdarúgó a portugál élvonalban szereplő Desportivo Aves kötelékében folytatja pályafutását.

A napokban Diószegi László tulajdonos közösségi oldalán jelezte, hogy télen valószínűleg hét játékos távozik a csapattól, ugyanis szeretné, ha csak olyan labdarúgók maradnának a klubnál, akik a csapat érdekeit helyezik előtérbe. „Meg­ígértem, hogy mindig őszinte leszek hozzátok, és úgy érzem, most illene egyet s mást tisztázni. Egy játékos lehet bármilyen jó képességű, ha nem csapatember és nincs szíve a klubért, a színekért. Ezenkívül az edzéseken való hozzáállása is fontos, mert ez határozza meg a mérkőzésen a játékát. Ezek hiányoznak egyes játékosokból, és ezért döntöttünk úgy, hogy már ezen a télen megválunk hat-hét futballistától. Remélem, a napokban sikerül megegyezni velük, és akkor egy olyan játékoskeret marad, amelyben a labdarúgókat a pénzen kívül még egyéb is érdekli” – fogalmazott a szurkolókhoz intézett bejegyzésében Diószegi.

A klubvezető rámutatott, hogy a távozó játékosokat egytől egyig a csapat korábbi edzője, László Csaba is elküldte volna, tehát ha két edző egyformán gondolkodik, az mindenképpen jelent valamit. Diószegi László közölte, tudja, hogy a sok szakértő úgyis talál majd kivetnivalót abban, hogy miért nem jó ez vagy az a döntésük, viszont lassan kezdik megszokni ezt. „Higgyétek el, hogy egy csapat nem akkor eredményes, ha sztárokkal rendelkezik, hanem csak olyan játékosokkal, akiknek egy a céljuk és egy családba tartoznak. Persze focizniuk is tudni kell, de sokszor az odaadás többet jelent a tudásnál, lásd a tavalyi őszi meg a tavaszi szereplésünket. Végül azt kívánom, hogy még sokáig kelljen mérgelődnöm a hozzászólásokon, mert ez azt jelenti, hogy van csapatunk és létezünk. Egy utolsó mondattal szeretném befejezni, amely így szól: Azért születtünk a világra, hogy valahol otthon legyünk benne, és ezt most úgy toldom meg, hogy legyen egy jó focicsapatunk is” – zárta írását a tulajdonos.

A Sepsi OSK a tavaszi idényre január 24-ig Törökországban készül, ahol a napi edzések mellett négy felkészülési mérkőzést is játszik: január 16-án az azerbajdzsáni Zira FK, 18-án a lengyel Korona Kielce, 21-én a bolgár PFK Beroe és 23-án az orosz FK Arsenal Tula lesz az ellenfele. (miska)