A várakozásoknak megfelelően egyik csapat sem törekedett nagy iramra, gyors játékra, ami a magyaroknak egyértelműen kedvezett. Mikler Roland kiválóan védett, társai jól védekeztek, a támadások viszont kétgólos vezetést követően megakadtak, és megmutatkozott az összeszokottság hiánya. Hat percig nem született magyar gól, egyre több volt az eladott labda, az oroszok ezt kihasználva Dmitrij Szantalov vezérletével fordítottak. A hajrában ismét lendületbe kerültek a magyarok, sikerült visszavenniük a vezetést, így a szünetben 14–13 volt az állás.

A második felvonás elején a magyarok már négy találattal vezettek, ekkor az orosz válogatott védekezést váltott, majd a szövetségi kapitány időt kért. A folytatásban ismét megtorpant a magyar együttes, amely hét percig nem talált be, ellenfele pedig egy gólra felzárkózott. Az utolsó negyedóra elején ismét remekeltek a magyarok, néhány szituációban a szerencse is segítette őket. Az 53. percben még néggyel vezettek, hamarosan azonban időt kellett kérnie Gulyás István szövetségi kapitánynak, mert a rontott lövéseket kihasználva az oroszok megint feljöttek, majd egyenlítettek is.

Bánhidi Bence egygólos vezetésnél, hetven másodperccel a vége előtt ziccert hibázott, az oroszok a döntetlenért támadhattak, ám Timur Gyibirov lövésénél Mikler Roland alkarjáról a kapufára pattant a labda, így a magyar csapat nyolc vesztes Európa-bajnoki mérkőzés után tudott ismét nyerni.

Az oroszok legeredményesebb játékosa Dmitrij Szantalov volt öt góllal, a MOL-Pick Szeged irányítója, Dmitrij Zsitnyikov kétszer talált be. A meccs legjobbjának megválasztott Mikler Roland 32 lövésből nyolcat védett ki. A magyarok ma 21.30-tól az olimpiai és világbajnok Dánia csapatával találkoznak, szerdán pedig Izland ellen zárják a csoportkört. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

Izlandi meglepetés

Az olimpiai és világbajnok Dánia nagy meglepetésre 31–30-ra kikapott Izlandtól az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda-Európa-bajnokság szombati játéknapján Malmőben.

A több mint tízezer szurkolója előtt játszó dán válogatott a szoros első félidőt követően a második felvonás elején egy négygólos sorozatot produkált, viszont az izlandiak a folytatásban egy kiváló szériával fordítottak. Dánia az 55. percben megint egyenlített, a továbbiakban viszont már csak egyszer talált be, így Izland – a tízgólos Aron Palmarsson irányításával – nagy meglepetésre nyerni tudott a csoportkör első fordulójában.

Grazban és Trondheimben már a második fordulót rendezték. Az A-csoportban Mon­tenegró egy góllal legyőzte a szerb válogatottat. A MOL-Pick Szeged szerb jobbszélsője, Bogdan Radivojević négyszer talált be, a Cegléd montenegrói beállója, Nemanja Grbović mind az öt lövését gólra váltotta.

A C-csoportban a címvédő spanyolok magabiztosan győzték le a németeket. A Szeged spanyol légiósai közül a jobbátlövő Jorge Maqueda négy, a balátlövő Joan Canellas három gólt dobott.