Hőlégballonos sétarepülés Kézdiszék fölött

Az előzmények

2018. október 15-e és november 30-a között zajlott az üzleti tervek versenye a Központi Régió vállalkozásfejlesztési programja, a StartUp Now keretében. Szakmai zsűri választotta ki azt a negyven pályázót, akinek induló vállalkozása 40–40 ezer eurós támogatásban részesült. A negyven nyertes pályázat közül 23 Kovászna, 7 Brassó, 4 Maros, 2 Hargita, 2 Szeben és 2 Fehér megyei volt.

Háromszéken a legtöbb, 92 pontot elért üzleti tervet Kovács Izolda közgazdász nyújtotta be, aki férjével, a turisztikai tanácsadóként dolgozó Kovács Gyulával megyénkben elsőként hőlégballonozással foglalkozó céget szándékozott létrehozni. Bő egy esztendő után álmuk valóra vált, következetes, kitartó munkával a múlt év december közepe óta beindult a légballonos sétarepülés Kézdivásárhelyen.



A leginnovatívabb vállalkozás

A Kovács házaspár hét Dániában eltöltött esztendő után települt haza, hogy a kint szerzett tapasztalatukat a szülőföldjükön kamatoztassák. Itthon valamilyen újdonságnak számító vállalkozásba szándékoztak belevágni. Számukra soha nem volt kérdés, hogy hazajönnek-e.

– Honnan jött az ötlet? – kérdeztük a minap Izoldától.

– Mi egy olyan turisztikai vállalkozást, szolgáltatást akartunk létrehozni, amilyen nincs a vidéken, ezért is vagyunk hálásak a lehetőségért az Ingenius Hubnak és Kovászna Megye Tanácsának. A hőlégballonos vállalkozás ötlete a férjemtől származik, ő végezte el a pilótaképzést, hogy irányítani tudja az általunk vásárolt és üzemeltetett hőlégballont. Kevés ilyen szolgáltatást nyújtó cég van az országban, körülbelül tíz ballon 12 pilótaengedéllyel, szóval nyitott a piac. A férjem Vármezőn emelkedett először a magasba, majd Magyarországon több alkalommal is repült hőlégballonnal. A nyáron a kék színű hőlégballon, amelyet gyakran láthattak a levegőben a kézdivásárhelyiek, nem a sajátunk volt, de mivel a férjem a pilótaiskolát Magyarországon végezte el, idehozták az oktatói, mert a gyakorlati képzés itthon történt. A megnyert pályázati pénzből csak új ballont lehetett vásárolni, amelyet Csehországból a Kubíček cégtől szerezük be. A pályázat kötelezettségeket is tartalmaz, péládul két alkalmazottunk kell hogy legyen stb.



Kézdiszék madártávlatból

– Mit jelent a hőlégballonos élményrepülés?

– Kétfajta lehetőség közül lehet választani, az egyik a kötött lebegés egy helyben, ami kültéri rendezvények, fesztiválok fő látványossága lehet. Ilyenkor a hőlégballon a földhöz van rögzítve, és legfeljebb harminc méter magasra emelkedik. A tavalyi Sportnapok alkalmával lehetett látni a hőlégballont a Kicsid Gábor Sportcsarnok közelében. A sétarepülés az, amikor körülbelül 45 és 60 perc – a szél mozgásától függően – leforgása alatt A pontból eljutunk B pontba. Ez lehet 15–20 kilométer is, de lehet annál sokkal kevesebb, 5–10 kilométer is. A hőlégballont terepjáró autó követi, amely az utasokat visszaszállítja Kézdivásárhelyre. Eredetileg felszállási pontként a Perkőre gondoltunk, amely egy közeli történelmi és kulturális csomópont, ahonnan a kilátás is tökéletes, de egyelőre az indulás a Fortyogóról történik napfelkeltekor, illetve napnyugtakor, általában a reggeli órákban vannak utasaink. Soha nem lehet előre tudni a hőlégballon pontos irányát. A felszálláshoz komoly előtanulmányok szükségesek, ami főleg időjárásfüggő, de nem csak. A magasság irányítható, ezt egyrészt az utasok igénye, másrészt a pillanatnyi légköri viszonyok határozzák meg. Az oldalirányú mozgás kevésbé befolyásolható, tehát A-ból B pontba soha nem lesz ugyanolyan a repülés, mindig máshova érkezünk. Körülbelül egy órát tart a repülés, amikor találunk egy olyan sík helyet, ahol úgy érezzük, biztonságos a leszállás, ott landolunk. Tamás Sándor megyeitanács-elnökkel a férjem a múlt héten hétszáz méter magasságba szállt fel.

– Mekkora az érdeklődés a hőlégballonos sétarepülés iránt?

– Egyre többen érdeklődnek, hiszen vidékünkön újdonságnak számít. Mivel karácsony előtt már itthon volt a saját hőlégballonunk, karácsonyi utalványokat tudtunk értékesíteni, az utalványok egy évre érvényesek. Hangsúlyozom: a hőlégballonozás időjárásfüggő, heti egy-két alkalommal, az utasok számától függően repülünk. Tegnap például Sepsiszentgyörgyről voltak vendégeink. Természetesen az ide látogató turisták számára – akár bel-, akár külföldiek – egy turisztikai attrakciót kínálunk, megismerhetik Felső-Háromszéket madártávlatból, és ez remélhetőleg a turizmus fellendítéséhez is hozzájárul, hiszen ez a célunk.

– Mennyi levegő kerül egy ilyen ballonba, és hányan férnek el a kosárban?

– Az általunk vásárolt ballon 3400 légköbméteres, négy tonnát nyom, nagy tömeg, ezért is kell településektől, épületektől távol tartani. Többféle létezik, a mi ballonkosarunkban egyszerre négy személy tud repülni a pilótán kívül.

– Milyen távlati célokat tűztek ki maguknak?

– Kezdő vállalkozásként egyelőre legalább két alkalmazottal számolunk, de szeretnénk fokozatosan bővíteni, ha lehet, még egy ballont vásárolni, még egy pilótát kiképezni. Együtt dolgozunk turisztikai hivatalokkal és szállodákkal, akik népszerűsíteni tudják az általunk nyújtott szolgáltatást. Szeretnénk bel- és külföldi ballonfesztiválokon részt venni, de nagy vágyunk, hogy mi is szervezzünk egy ilyen nem mindennapi eseményt. Milyen szép is lenne, ha mondjuk, a Perkőről egyszerre sok-sok ballon emelkedne a magasba. Másik célunk, hogy vonzzuk haza az innen külföldre távozott fiatalokat, bebizonyítva számukra, hogy itthon is lehet érvényesülni, csak éppen jó ötlet kell hozzá...