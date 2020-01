A doni katasztrófára emlékeztek

Következő írásunk

Ha egy kormány meglebegteti a nyugdíjkorhatár emelését, mérget vehetünk rá, ez a valós szándéka, bármennyire visszakozik, próbálja szépíteni felkent szószólói nyilatkozatait. Márpedig az elmúlt hetekben többször is szóba került a téma, és nem csoda, hisz az őszre tervezett 40 százalékos emelés fenntarthatatlanná teszi a nyugdíjrendszer már most is rendkívül rosszul álló egyensúlyát. Választási év lévén, a liberális kormány nem meri megvétózni a szociáldemokraták ígéretét, így más megoldást keres.