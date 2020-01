Egy lépéssel közelebb került Sepsiszentgyörgy az elviselhetőbb forgalomhoz és valamivel jobb levegőhöz: a helyi tanács legutóbbi rendkívüli ülésén elfogadta a városi mobilitási tervben foglalt beruházások aktualizált mutatóit, a következő lépés pedig a kivitelezési szerződések aláírása lesz. Nemsokára tehát a terepen is elkezdődik az az átalakulás, amelynek végén korszerűbb és környezetkímélőbb közlekedési viszonyaink lesznek.

Egy összetett programról van szó, amelynek hivatalos elnevezése több sorra rúg, kulcskifejezése pedig a károsanyag-kibocsátás csökkentése. Ez magyarul annyit tesz, hogy a kipufogógázos buszokat elektromos meghajtásúakra cserélik, a járatokat pedig oly módon bővítik és alakítják, hogy minél kevesebben válasszák a saját gépkocsival való helyváltoztatást a városban. Az óriás pályázatnak kilenc jól elkülönülő része van: az elektromos buszok beszerzése, a helyi buszvállalat székhelyének Szépmezőre való kiköltöztetése, a buszmegállók korszerűsítése, egy új végállomás építése a Kis utca bejáratánál, két utca és több járda felújítása, de ide tartozik egy új Olt-híd megépítése (ez a Nicolae Iorga utca folytatásában, nagyjából a régi gépgyári gyaloghíd helyén lesz, és kizárólag a gyalogosokat és kerékpárosokat fogja szolgálni); nyilván új buszmegállók is lesznek, biciklisávok – szerepel köztük a Kilyéntől a Sepsi Arénáig vivő bicikliút is –, sőt, biciklikölcsönzők is szerte a városban. A megvalósítás összköltsége jelenlegi árakon 127,7 millió lej, ennek nagy részét 2019 tavaszán nyerte el a megyeszékhely, de az önrész sem kevés, 27,7 millió lej (a teljes összeg 24,61 százaléka), és ehhez adódik még 14,3 millió lej el nem számolható kiadás.

A városi mobilitási tervet 2017-ben fogadta el Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az ehhez kötött beruházások befejezése 2023 végére várható.