Telt ház előtt, lelkes közönségnek mutatta be legújabb darabját a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad. A premierre pénteken este a fürdőváros művelődési központjában került sor. A nagyérdemű Karinthy Frigyes Barabbás című művének színpadi változatát láthatta Molnár János rendezésében.

Az egyfelvonásos, időben rövid, de színészt és nézőt egyaránt próbára tevő előadást különös rendezői meglátással vitte színre Molnár János. A bibliai ihletésű történetbe a narráció mellett sikeresen olvasztott be mozgás- és táncszínházi elemeket, mindezt hathatós zenei aláfestés mellett. A kétezer évvel ezelőtti történésekbe figyelmeztetésként fonta bele napjaink testet és lelket romboló, a mai Barabbások által erőltetett – és egyre kedveltebb – rontásokat: alkohol, kábítószer, természetellenes szexualitás, kicsapongó életmód. Mindezt a rendezői elképzelést a diákszínészek makulátlan tökéletességgel valósították meg, mutatva: a diákszínpad valóban hozzájárul a hazai magyar színjátszás utánpótlásának előneveléséhez.

Az előadást és a bemutató végén a társulat által szó szerint színpadra vitt rendezőt jutalmazta vastapssal a közönség.

A bemutató előtt a rendező a darab létrejöttének előzményeit mutatta be. A nyári diákszínjátszó táborban téma és cél volt a Barabbás színre vitele. Három diákszínpad – a sárospataki, a szilágycsehi és kovásznai társulat – színészeivel tanulták be a darabot, sajnos, a kovásznai csapatból csak ketten vehettek részt a megvalósításban. A többieknek annyira tetszett, hogy kérték: tanár úr, csináljuk meg mi is! Így adva volt az ötlet, a kezdeményezés a diákok részéről jött – emelte ki a rendező, hozzátéve: nem kis munka áll a nézők által tapssal jutalmazott előadás mögött.

A premieren jelen volt Gazda József nyugalmazott tanár, a Diákszínpad alapítója, korábbi rendezője, aki kérésünkre értékelte az előadást: „a képisége és a képi­ségnek a hihetetlen kifejezőereje az, ami lenyűgözött engem”.