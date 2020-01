ROMÁNIÁT NEM ZAVARJA A SZEMÉT. Az Európai Bizottság várhatóan kötelezettségszegési eljárást indít Románia ellen azon városokhoz közeli szeméttelepek miatt, amelyek veszélyeztetik az ott lakók egészségét és a környezetet is – írja a G4Media.ro.

A portál szerint annak ellenére, hogy az EU hatalmas összegeket bocsátott az ország rendelkezésére, a hulladékok szelektálása, tárolása és újrahasznosítása terén mégsem történt előrelépés. Románia 2014-ben kapott haladékot egészen 2020-ig, hogy lépéseket tegyen ez ügyben. Az EB belső tanulmányának előzetes következtetése az, hogy a romániai városok határában található szeméttelepek rendkívül károsak a környezetre és az emberek egészségére is; a legveszélyesebbek a Bukarest, a Craiova és a Déva mellett lévők. Románia egyébként a 2021–2027-es költségvetési periódusra vonatkozóan eddig már hárommilliárd eurós pályázatot nyújtott be környezetvédelmi projektekre, a legtöbb pénzt pedig éppen új szeméttárolók és -égetők létrehozására hívná le. Az EB saját vizsgálatai vagy más érdekeltek panaszai nyomán tárja fel azokat az eseteket, amikor felmerül az uniós jog megsértésének gyanúja – és ha arra a megállapításra jut, hogy egy ország nem teljesíti az uniós jog szerinti kötelezettségeit, indokolással ellátott vélemény formájában hivatalosan felkérheti az érintett tagállamot, hogy tartsa be az uniós jogszabályokat. Ha továbbra sem teszi, az EB az ügyet az EU Bírósága elé utalhatja. Eddig a legtöbb kötelezettségszegési ügyet még azelőtt sikerült rendezni, hogy bíróság elé került volna. (Transindex)

LEGYEN ELSŐ HÁZ, DE NEM AKÁRKINEK. A jegybank elnöke azt szeretné, hogy az Első ház program szociális jellegű legyen, azaz csak a valóban rászorulók kapjanak kedvezményes kölcsönt. Hangsúlyozta azonban, hogy ehhez politikai döntést kell hozni. Mugur Isărescu azt mondta: „Ha megmarad ez az Első ház program, akkor annak kell hogy legyen egy bizonyos iránya, mint bármely kormányzati programnak. Legyen egy szociális komponense, tehát első háznak kell lennie, de nem akárkinek és nem akármilyen első háznak. Azaz legyenek szigorúbb szabályok. Támogatnék egy ilyen ötletet, de a vita elsősorban politikai jellegű, és a politikai vitát semmilyen módon nem akarom befolyásolni.” (Ziarul Financiar)

MÁRCIUSBAN INDUL A RONCSPROGRAM. A kormány idén is fenntartja a Roncsautó- és Roncsautó plusz programokat, amelyek valószínűleg márciusban startolnak majd – jelentette ki Ludovic Orban kormányfő, aki szerint „világos, hogy szükség van erre az impulzusra, főleg a romániai gyártók számára, a gépjárműipar jelentős százalékkal járul hozzá a bruttó hazai termékhez és Románia exportjához, ezért növelni kell a termelést”. (Digi 24)