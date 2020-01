Jó a gazdáknak, hátrányos a vadászoknak

Következő írásunk

A Vadászati Törvény módosításával és kiegészítésével a legeltetést illető rendelkezések is változtak, ezek a jogszabály Hivatalos Közlönyben való megjelenése után lépnek érvénybe. A törvény 23. bekezdése értelmében a továbbiakban bizonyos kivételekkel tilos lesz a háziállatok legeltetése december 6. – április 24. között. A gazdák üdvözlik a rendelkezést, azt remélik, ha be is tartják az előírást, csökkenni fog a legelő állatok által a kultúrákban, legelőkön okozott kár mértéke.