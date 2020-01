Véget ért a vakáció

Facebook-oldalán közzétett üzenetében a tárcavezető azt írta, az előzőnél hosszabb félév áll a diákok előtt, és nagyon kell koncentrálniuk a rájuk váró országos vizsgákra, tantárgyversenyekre, tesztekre, dolgozatokra. „Emellett azonban ne felejtsetek el mosolyogni és játszani! Ez is jogotokban áll. A tanároknak is jogukban áll mosolyogni, már csak azért is, mert a második félév kihívás lesz számunkra, pedagógusok számára: kezdődik a bürokrácia felszámolása. Mindannyiunknak jobban kell majd koncentrálnunk tanítványaink szükségleteire, fejlesztenünk kell kompetenciái­kat, közelebb kell vinnünk őket az élethez. Tanítsuk meg őket embernek lenni!” – fogalmaz üzenetében Monica Anisie. A tavaszi vakáció április 4–22. között lesz, a nyári pedig június 13-án kezdődik.