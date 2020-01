Közöttük volt Paul Molac, a francia nemzetgyűlés egyetlen breton származású képviselője, aki a helyszínen alá is írta a kezdeményezést, továbbá Jacky Flippot, a házigazda Breton Kulturális Intézet elnöke, illetve David Robo, Vannes polgármestere.

Előadásában Dabis rávilágított azokra az alapvető párhuzamokra Székelyföld és Bretagne között, amelyek erősítik e közösségek közti együttműködés alapjait. Ahogy Marosvásárhelyt egy román többségű megyébe illesztették be, úgy Bretagne történelmi fővárosát, Nantes-ot is szándékosan egy francia többségű közigazgatási egységbe integrálták asszimilációs célzattal. Dabis rámutatott továbbá, hogy a székelységhez hasonlóan a bretonok is küzdenek kultúrájuk és identitásuk megtartásáért, de ebben a folyamatban a breton nyelv nehezebb helyzetben van, hiszen az UNESCO adatai szerint súlyosan veszélyeztetett, kihalófélben lévő nyelvről van szó, amelyet a breton lakosságnak már csak mintegy 5 százaléka beszél.

A felek ezért egyetértettek abban, hogy mindkét közösségnek alapvető érdeke, hogy az Európai Unió szintjén is védelmet kapjanak sajátosságaik megőrzésében, így az ottani partnerszervezetek Bretagne-ban is intenzív kampányt folytatnak annak érdekében, hogy május 7-ig összegyűljön a szükséges egymillió aláírás (Franciaországból az 55 500).