Az est meghívottja Doina Ioanid költő, a rangos Observator Cultural kulturális hetilap szerkesztője, akinek nemrég jelent meg válogatott versgyűjteménye magyar fordításban Ideje, hogy fülbevalót hordj és más poémák címmel, Lövétei Lázár László átültetésében a marosvásárhelyi Lector Kiadónál. Az eseményen a szerző és a fordító mellett jelen lesz a kiadó képviseletében Gálfalvi Ágnes. Házigazda: Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója.

A ROMÁN KULTÚRA NAPJÁT az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya ház, Olt utca 6. szám) ma 18 órától közösen ünnepelik Kovászna Megye Tanácsával és a Kovászna Megyei Művelődési Központtal, valamint a Kulturális Minisztériummal együttműködésben. A délutáni programot Vasile Berde Luca Ștefan három kisfilmje nyitja: The Second Target (2017), Don’t open the door (2017) és a You First (2019). Ezen a napon az ifjú művész Sepsiszentgyörgyre látogat, ösztönözve városunk fiatal nemzedékét a filmesek világába való belépésre. A tizenéves filmkészítő beszél majd a film iránti szenvedélyéről, művészi megszállottságát igazoló félelmeiről és a Don’t open the door címet viselő rövidfilmjéről, amelyet több fesztiválon is beválogattak a legjobbak közé, s amely ebből az alkalomból az Árkosi Kulturális Központban is megtekinthető lesz.

A műsor második részében egy kamarazenei koncert, Corina Răducanu és Eugen Dumitrescu négykezes zongorajátéka örvendezteti meg a közönséget. Műsoron: Constantin Silvestri – Erdélyi román táncok op. 4, Klepper Leon – Dal és tánc, Ligeti György összes négykezes zongoraműve, Bartók Béla – Román táncok Sz. 56, George Enescu/Marius Sireteanu – Román rapszódia op. 11 nr. 2 és nr. 1.

A Román Kultúra Napjának szentelt programot az Árkosi Kulturális Központ képtárából válogatott képzőművészeti kiállítás egészíti ki.

KÉT KULTÚRA KÖZÖTT FÉLÚTON. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében csütörtökön 16 órától a CuccMucc Ifjúsági Művészeti Központ meghívottja Székely Csaba író, drámaíró, aki műveivel megszólította mindkét nemzet közönségét. A beszélgetést két moderátor fogja irányítani két nyelven: Popa Anna Maria, az Andrei Mureşanu Színház vezetője románul, a magyar moderátor személyét meglepetésnek szánják.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRÓL való megemlékezés részeként a berecki művelődési központ szervezésében pénteken 17 órától a kultúrotthon kistermében II. Rákóczi Ferenc a néphagyományban címmel Kis Emese magyartanár tart vetített képes előadást. Közreműködik Imre Mária Anita, a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző diákja, valamint a Zöld Nap Egyesület törökországi önkéntese, Asiye Demirici. Házigazda: Márkos Imola művelődésszervező.

Nyereménysorsolás

Nemzedékről nemzedékre című, tavalyi egész éves keresztrejtvény-sorozatunk nyerteseit január 16-án, csütörtökön 17 órától ünnepélyes rendezvényen sorsoljuk ki a sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben. Zongorán közreműködik Sebestyén-Lázár Regina, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákja, felkészítő tanár: Kőmíves Bokor Zsuzsa.

Háromszék

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház kamaratermében ma 19 órától Henrik Ibsen: A társadalom támaszai, rendező: Botos Bálint; csütörtökön a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) Móricz Zsigmond Barbárok és Az utolsó betyár című novellái alapján: Barbárok, rendező: Hegymegi Máté.

M STUDIO. A mozgásszínház Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban csütörtökön 19 órától nem fogadott hívás(ok) című előadást játssza (rendező: Sebastian Marina).

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Tiszta című előadását (néptánc-színház; rendező-koreográfus: Juhász Zsolt m. v.) ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban, illetve csütörtökön 19 órától Baróton a városi művelődési ház nagytermében játssza.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16.30-tól Sarkvidéki akció – angol–dél-koreai–kanadai–amerikai animációs film, magyarul beszélő; 16.45-től Jumanji – A következő szint – amerikai családi kalandfilm, román felirattal; 18.15-től Star Wars: Skywalker kora – amerikai sci-fi, akció, kalandfilm, magyarul beszélő; 19 órától Cărturan – román dráma; 20.45-től Heidi – román dráma; Valan – Angyalok völgye – magyar krimi, dráma, magyarul beszélő.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Kiállítás

KÖPECZI 100. Sepsiszentgyörgyön a Lábas Házban csütörtökön 17 órától Köpeczi Bócz István Jászai Mari-díjas látványtervező, plakáttervező, grafikusművész, illusztrátor centenáriumi emlékkiállítását méltatja Szebeni Zsuzsanna, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központjának intézetvezetője. A kiállítás kurátora Turnai Tímea főmuzeológus, a szcenikai gyűjtemények vezetője; házigazda: Marton-Licht­fusz Katalin szaktanácsadó.

A 27. INCITATO MŰVÉSZTELEP ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA. A kovásznai Kádár László Képtárban csütörtökön 18 órától megnyílik a 27. Incitato Művésztelep Ló az irodalomban című kiállítása. A tárlatot méltatja Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus. Közreműködnek: Czilli Samu, Fülöp Zsolna, Molnár Gergely és Somodi Balázs, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákjai.

PARA MÁRIA Háromszéki tájak és textilreliefek című kiállítását dr. Deák Ferenc műkritikus nyitja meg csütörtökön 18 órától Kézdivásárhelyen az Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítótermében. Házigazda: dr. Dimény Attila múzeumvezető.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 6 órától napindító gondolatok, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádió­val!, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től dicsőséges ró­zsafüzér. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig alá lehet írni a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezés támogatására.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsra szorulókat. A szolgáltatás ingyenes.

TAGDÍJFIZETÉS, KIRÁNDULÁS. A sepsiszentgyörgyi Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a Kőrösi Csoma Sándor utcai székházba. * Idén Lengyelországba szerveznek kirándulást. Érdeklődni a 0723 727 279-es telefonon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.