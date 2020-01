Előnyből várják a női kosárlabda Román Kupa negyeddöntőjének visszavágóját a háromszéki csapatok, miután mindkét együttes, a címvédő Sepsi-SIC és a Kézdivásárhelyi SE is megnyerte párharca decemberi mérkőzését. A céhes városbeli lányok ma 18 órától a Kolozsvári U, míg a zöld-fehérek 19 órától a Szatmárnémeti VSK alakulatát fogadják.

A női kosárlabda Román Kupa-negyeddöntők visszavágó-sorozatának első meccsét 17.30-tól Aradon játsszák, ahol a helyi FCC alakulata a Brassói Olimpiát fogadja. A Cenk alatti városban lejátszott odavágón Dan Calancea tanítványai 60–66-ra kaptak ki a határ mentiektől, akik legutóbb 382 napja hajtottak fejet a brassóiak előtt. A papírforma egyértelműen a kézdivásárhelyi Bartók Ritát is foglalkoztató Aradi FCC mellett szól.

A játéknap második mérkőzése 18 órakor a felső-háromszáki Kicsid Gábor Sportcsarnokban rajtol, ahol a Farkas Alpár edzette Kézdivásárhelyi SE a sepsiszentgyörgyi Bölöni Noémit is a soraiban tudó Kolozsvári U gárdáját fogadja. A két csapat az aktuális szezonban már háromszor találkozott egymással, s külön párharcukat a KSE vezeti 2–1-re. A Nemzeti Liga alapszakaszának második fordulójában a céhes városbeli lányok hazai környezetben 60–54-re verték az egyetemistákat, majd a 7. körben Kolozsváron már az U-sok győzedelmeskedtek 75–45 arányban. A negyeddöntő odavágójának szintén a kincses város adott otthont, s egy mozgalmas és fordulatos meccsen a kék-fehérek 57–54-re diadalmaskodtak. A Kézdivásárhelyi SE hárompontos előnyből várja a kora esti találkozót, amely igazi kosárlabdacsemegének ígérkezik. Aki teheti, ne hagyja ki, és hajrá, KSE!

A visszavágók legérdekesebb találkozója kétségtelenül a címvédő Sepsi-SIC és a Román Kupa előző kiírásában ezüstérmet szerző Szatmárnémeti VSK közötti párharc lesz, amelyet 19 órától a Sepsi Arénában játszanak. Mint ismeretes, a sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek december 23-án a vártnál nehezebben, 71–67 arányban nyertek a szatmáriak vendégeként, és plusz négyről kezdik az esti meccset. Kiemeltként a két csapat csak a negyeddöntőben kapcsolódott be a küzdelemsorozatba, és a mostani idényben a tavalyi kupameccsük volt az első egymás elleni összecsapás. A Zoran Mikes edzette SIC zsinórban tizennégy – 13 bajnoki és 1 Román Kupa-mérkőzés – sikert könyvelt el ebben a szezonban, s amellett hogy hibátlan mérleggel fejezte be a pontvadászat alapszakaszát, csapatunk vezeti a középdöntős A-csoport tabelláját is. A VSK 9/1-es mutatóval zárta a bajnokság első szakaszát, s idén a Sepsi-SIC mellett ez idáig még csak az Aradi FCC csapatától kapott ki. Hajrá, Szentgyörgy!

A szerdai visszavágók sorát a 20.30 órakor kezdődő Agronómia Bukarest–Alexandria összecsapás zárja, amelyen a fővárosi együttesnek 12 pontos hátrányt kell ledolgoznia, hogy bejusson a sorozat négyes döntőjébe.

A Román Kupa-negyedöntő visszavágójának programja (zárójelben az első mérkőzés eredménye): 17.30 órától Aradi FCC–Brassói Olimpia (66–60), 18 órától Kézdivásárhelyi SE–Kolozsvári U (57–54), Sepsi-SIC–Szatmárnémeti VSK (71–67), Agronómia Bukarest–Alexandria (35–47).