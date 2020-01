A Dánia közelsége miatt csaknem tízezer néző előtt, kiváló hangulatban lezajlott meccsen mindkét csapat nyitott védekezéssel kezdett, és mivel a magyarok voltak pontosabbak, a tizedik percben két találattal vezettek. Talpraesett hozzáállásuknak és összeszedett játékuknak köszönhetően a találkozó harmadánál négygólos előnyben voltak.

A folytatásban a támadásban elkövetett hibákat az ellenfél gyors gólokkal büntette, ráadásul a védekezése is hatékonyabbá vált, és Niklas Landin is egyre több lövést védett a dán kapuban. A magyarok nyolc perc alatt csupán egyszer találtak be, de a távoli átlövéseikkel végül átlendültek a holtponton, így a szünetben 13–11-re vezettek.

Nikolaj Jakobsen szövetségi kapitány a 36. percben időt kért, mert csapata a második felvonás elején sem teljesített jól, majd átálltak létszámfölényes támadójátékra. A magyarok tudatosan igyekeztek lassítani a játékot, de Landin újabb védéseire alapozva az ellenfélnek megint sikerült egyenlítenie, viszont a magyar együttes türelmesen kézilabdázott és Balogh Zsolt góljaival újra ellépett kettővel (22–20).

A 54. percben három is lehetett volna a különbség, de Balogh Zsolt hétméteresét Yannick Green kivédte, majd Bartók Donát kiállítás miatt kénytelen volt elhagyni a pályát, és a dánok az 57. percben – a mérkőzés során először – átvették a vezetést. A rendkívül izgalmas hajrában előbb Szita Zoltán talált be, majd Mikkel Hansen lövését védte Mikler Roland, a magyar szakmai stáb nyolc másodperccel a mérkőzés vége előtt időt kért, azonban újabb gól már nem született (24–24).

A két csapat 43. alkalommal találkozott egymással, 19 magyar és húsz dán siker mellett ez volt a negyedik döntetlen. A magyar válogatott ma 19.15-től Izland ellen játssza utolsó csoportmérkőzését. A találkozót a Digi Sport 2 élőben közvetíti.

Eredmények, csoportkör: * 2. forduló: E-csoport (Malmö): Izland–Oroszország 34–23, Magyarország–Dánia 24–24 * 3. forduló: A-csoport (Graz): Fehéroroszország–Montenegró 36–27, Horvátország–Szerbia 24–21. A csoport végeredménye: 1. Horvátország 6 pont, 2. Fehéroroszország 4, 3. Montenegró 2, 4. Szerbia 0. C-csoport (Trondheim): Németország–Lettország 28–27, Spanyolország–Hollandia 36–25. A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Németország 4, 3. Hollandia 2, 4. Lettország 0.