Lemaradt a magyar film

Az amerikai filmakadémia nyilvánosságra hozta az idei Oscar-díjak jelöltjeinek listáját. Tóth Barnabás Akik maradtak című rendezése december 17-én felkerült a legjobb nemzetközi film Oscar-díjára esélyes művek szűkített 10-es listájára, a legjobb ötbe azonban végül nem jutott be.

Todd Philips Joker című filmje kapta a legtöbb, 11 Oscar-jelölést, Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza, Sam Mendes 1917 című első világháborús alkotása és Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmje 10–10 kategóriában esélyes a díjra. A legjobb film mezőnybe kilenc produkció jutott be az akadémia tagjainak szavazatai alapján: Az aszfalt királyai, Az ír, a Jojo nyuszi, a Joker, a Kisasszonyok, a Házassági történet, az 1917, a Volt egyszer egy Hollywood és a dél-koreai Élősködők című film.

A legjobb nemzetközi film kategória jelöltjei közé került a lengyel Corpus Christi, az észak-macedóniai Mézkirálynő, a francia A nyomorultak, a spanyol Fájdalom és dicsőség és a dél-koreai Élősködők. Az Élősködők a legjobb film és a legjobb nemzetközi film mezőnyben is Oscar-díjat kaphat. A 92. Oscar-díj-átadó gálát február 9-én rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban. A jelölések közzétételét élőben közvetítették az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia új múzeumából. A jelöltek névsorát Issa Rae és John Cho olvasta fel.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az Akik maradtak című film eljutott az Oscar-díj előszobájáig, figyelemre méltó elismerés, hogy az alkotást az amerikai filmakadémia 93 filmből választotta be a szűkített listán szereplő, legjobbaknak vélt tíz mű közé” – hangsúlyozta Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos az MTI-nek. Káel Csaba szerint kiemelkedő eredmény, hogy az utóbbi időszakban egyre gyakrabban jut el magyar alkotás a világ legnagyobb presztízsű filmes díja közelébe. „Ahogy a nemrégiben az Örök tél című másik magyar televíziós alkotás által elnyert Nemzetközi Emmy-díj, úgy az Akik maradtak című film bekerülése a legjobb tíz közé is nyomatékosítja a hazai televíziós filmgyártás jelentőségét. Fontosnak tartom, hogy a televíziós formátumokat is tovább erősítsük, színvonalas és közönséget vonzó sikeres alkotások szülessenek” – fogalmazott Káel Csaba, aki az elmúlt napokban a Palm Springs-i filmfesztiválon képviselte a magyar filmipart az Egyesült Államokban.

Kollarik Tamás, a Magyar Média Mecenatúra Program ötletgazdája és koordinátora azt hangsúlyozta, hogy a Magyar Média Mecenatúra Programban támogatott filmek több mint 400 rangos hazai és nemzetközi díjat gyűjtöttek be az évek során.