ÁPRILIS

Gyümölcsfacsemeték. A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) Egy gyümölcsfa a jövő nemzedékének című programja révén 800 őshonos fajtájú gyümölcsfacsemetét biztosított ingyen Uzon községközpont és a közigazgatásilag ide tartozó települések lakói számára. A csemeték szétosztását a községháza szervezte meg. Fleckhammer Ottó, a HKA elnöke közölte, a program keretében eddig mintegy 16 500 gyümölcsfacsemetét bocsátottak háromszéki települések lakói rendelkezésére.

Csak öt tevékenységi terület. Életbe lépett a 2016/182-es számú törvény előírása, amely szerint az engedélyezett fizikai személyek (PFA) és egyéni vállalkozások az említett dátumtól a cégbíróság nyilvántartásában csak 5, illetve 10 engedélyezett tevékenységi kódszámmal (CAEN-kóddal) rendelkezhetnek. Akik a módosítást nem eszközölték, törlik a nyilvántartásból. Az új előírás nagy számban érintette a vidékfejlesztési intézkedések korábban sikeres pályázóit is, több mint 550 pályázó került abba a helyzetbe, hogy vállalkozása cégbírósági törlését követően már nem felelt meg a feltételeknek.

Állam kontra Láros közbirtokosság. A kézdivásárhelyi bíróságon sor került a román államot képviselő pénzügyminisztérium az ozsdolai Láros Erdő- és Legelőtulajdonosok Egyesülete ellen indított perének első tárgyalására. A közbirtokossági tagok a tárgyalás megkezdése előtt a bíróság épületénél gyülekeztek és tiltakozásukat fejezték ki az erdeik államosítására tett kísérlet ellen. A tét a közbirtokosság fennmaradása, hiszen az állam azt állítja, hogy jogtalan volt a visszaszolgáltatás, mert 1921-től egy hosszadalmas, rengeteg jogi aktában foglalt folyamat következtében 1938-ig kisajátítottak minden egyes tulajdonjogrészt. A közbirtokosság azzal érvelt, hogy a vagyon kisajátítása nem zárult le, a kárpótlást nem kapták meg a tagok.

Capitaly. Szárazajtáról indult, Brassóban esti tagozatra járt, évtizedekig ült az autóbusz volánja mögött, ma pedig a megye egyik legjelentősebb cégének tulajdonosa. Dávid Lajos, a Capitaly Kft. tulajdonosának élettörténete modern kori mese is lehetne, ha nem lenne valóság: a kis székely faluból indult legényke helyzetfelismerő képességének köszönhetően elkerüli az útjában levő csapdákat, átlépi az akadályokat, kitartó munkája révén pedig saját birodalmat épít.

Kevésbé kapzsi állam. A kapzsisági adót szabályozó sürgősségi kormányrendeletet szintén sürgősségi rendelettel módosította a kormány. Ennek értelmében mintegy harmadára csökkentették a 2018 végén bevezetett bankadót.



MÁJUS

SzentGyörgy Expó. A Sugás Áruház parkolójában (a kereskedelmi bank mellett) szervezték meg a városnapokhoz kötődő Szentgyörgy Expót. A multiszektorális jellegű nemzetközi kiállítás középpontjában idén az Erdélyi Gazdaságfejlesztési Programhoz illeszkedő mezőgazdaságigép-gyártás, illetve a kapcsolódó szolgáltatások álltak. Négy gépgyártó és kereskedő mutatta be ajánlatát a kiállítás mezőgazdasági részlegén, de standjaikon más gyártók termékei is megtekinthetőek voltak.

Lesz-e Neptun? A jelenlegi romániai törvényi feltételek nem tesznek lehetővé egy több milliárd eurós beruházásról szóló döntést, amely a fekete-tengeri Neptun-térség földgáztartalékainak kitermelését célozná – állapította meg az osztrák OMV-Petrom vállalat. Év végéig az Exxon amerikai vállalat, a kutatási jogot megszerző konzorcium másik fontos tagja is felmondta a szerződést.

Vadász-horgász üzlet. Barót központjában a nemrég rendezett vadász-horgász találkozón feltűnő volt Velencei András sátra, aki az utóbbi öt évben alakította ki vevőkörét, árukészlete pedig mindig tartalmaz egy-két érdekességet, újdonságot.

A gazdasági lemaradás megszüntetéséért. Európai polgári kezdeményezés indult a nemzeti régiók gazdasági lemaradásának megszüntetéséért, 2020. május 7-ig egymillió aláírást kell összegyűjteni legalább hét uniós tagországban annak érdekében, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel. A polgári kezdeményezés tétje, hogy Európa hagyományos nemzeti közösségei – köztük a határon túli magyarság, így Székelyföld is – rendelkezni fognak-e a jövőben azokkal az erőforrásokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a saját kultúrájukat, identitásukat a szülőföldjükön tudják megőrizni. A sokszor mesterségesen elszegényített térségek fellendítésében lehetne gyógyszer az, ha sikeres lesz a meghirdetett polgári kezdeményezés, hiszen közvetett módon, az európai unió fejlesztési eszközeivel javítani lehetne a határon túli magyar térségek gazdaságát, így pedig népességmegtartó erejét.

Ipari park. Újabb vállalkozások beindításával tovább növekedik a két kézdivásárhelyi ipari parkban dolgozók száma, ahol tíz cég fejti ki tevékenységét. 2018 végéig közel ötven alkalmazott dolgozott a két létesítményben, de már mind a hat ipari csarnokot bérbe adták, illetve bérlőre talált közel két hektár terület is.

Nyelviskola. A sepsiszentgyörgyi Péter Zsuzsanna a felnőttek ide­gennyelv-oktatása szándékából alapította vállalkozását, a CoRepeta nyelviskolát, amely menet közben az elvárásoknak megfelelően a románnyelv-órákat igényelőknek is nyújt szolgáltatást.

Székely Fesztivál. A budapesti Millenáris Parkban Székely Fesztivált rendeztek ötven termelő részvételével. Háromszéket mint a Kúriák földjét népszerűsítették, a kulturális és gyógy­turizmus lehetőségei mellett pedig a pápalátogatás és a pünkösd idejére szóló programokat, csomagokat is kínált a Kovászna Megye Turizmusáért Egye­sület.

Magyar támogatás. A magyar állam által finanszírozott Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program új fejezetét jelentette be Magyar Levente. „A magyarországi támogatással, az önerővel és az esetleges hitelekkel együtt minden esély megvan arra, hogy a következő két évben mintegy 300 millió eurónyi fejlesztés valósuljon meg a székelyföldi, erdélyi mezőgazdaságban” – jelentette ki a magyarországi Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki szerint a székelyföldi kis összegű, vissza nem térítendő támogatások révén a térség valaha volt legnagyobb koncentrált mezőgazdasági fejlesztése jöhet létre.



JÚNIUS

Gyümölcsprés. Martonos egyik székely kapus portáján, az egykori Forró-birtokon működő gyümölcs- és zöldségprés-kisüzemben a vállalkozó kedvű fiatalok kezdetben „csak” a többhektáros kertben termő alma feldolgozására gondoltak, de hamar ráálltak az almaalapú, legkülönfélébb gyümölcs- és zöldségkeverékekből készülő, hidegen préselt itókák előállítására. Hitvallásuk, hogy annyi tápanyagban, vitaminban és enzimekben értékes növény él a környezetünkben, hogy vétek lenne veszni hagyni az egészségnek e legközelebbi forrását.

Mezőgazdasági termékeink. Jó minőségű, ráadásul innovatív termékekkel rendelkeznek a háromszéki élelmiszeripari cégek, így nagyon fontos lenne azok felmutatása, népszerűsítése – hangzott el a sepsiszentgyörgyi székhelyű AgroFood Klaszter holland, dán, olasz, francia, spanyol és magyarországi klaszterek, kutató- és tanintézetek String nevű projektjének zárórendezvényén. Az Interreg Europe program részeként a háromszéki szakemberek több tanulmányúton vettek részt, azok tapasztalatairól is beszámoltak a bemutatón.

Kürtőskalácstól a betontégláig. Duka József és Enikő ozsdolai vállalkozásait látogattuk meg. A több területen is vállalkozó házaspár szállítással, kürtőskalácssütéssel, újabban pedig betontéglagyártással foglalkozik.

Növekvő vásárlóerő és infláció. Elsősorban a közszférában végrehajtott béremeléseknek köszönhetően áprilisban 14,8 százalékkal volt magasabb a nettó átlagbér tavaly áprilishoz képest, a reálbér pedig 10,3 százalékkal. Ugyanakkor májusban 4,10 százalék volt az éves infláció a tavalyi év azonos időszakához képest.



JÚLIUS

Medvekárok. Egy napon, azaz 24 órán belül kell jelenteni a medvék által okozott károkat a polgármesteri hivatalban – figyelmeztettek az illetékesek. Az emberi életbe is kerülő, de jelentős gazdasági kárt okozó medvetámadások egyébként egész évben napirenden voltak. Fél év alatt több mint 130 juhot, 16 tehenet, három lovat, 160 tyúkot öltek meg a medvék Háromszéken.

Villám-árvíz. Mintegy ötven torjai gazdaságot – udvart, veteményeskertet, pincét és kutat – öntött el a lezúdult rengeteg eső miatt megduzzadt Munkács-patak. A nyár folyamán Kovásznán is volt villámárvíz.

StartUp Now. Egyenként 40 ezer euró támogatásban részesül a StartUp Now pályázat negyven háromszéki nyertese. Az első öt vállalkozóval alá is írták a finanszírozási szerződést a megyeházán a Kovászna Megye Tanácsa által kiírt pályázatban. Van, aki gyermekeknek szóló barkácsműhelyt hoz létre, van, aki a székely pityóka felhasználására hozott elképzelést, de olyan is van, aki közös platformra terelné a helyi termelőket, hogy értékesíteni tudják termékeiket.

Hatalmas kormánykölcsön. Másodszor vett fel hatalmas kölcsönt külföldről idén az állam, miután márciusban államkötvények kibocsátásával egy hárommilliárd eurós hitelhez jutott. A pénzügyminisztérium kétmilliárd eurót kölcsönzött: 1,4 milliárd eurót 12 éves futamidőre, 600 millió eurót pedig 30 évre. A román államadósság a GDP 35 százalékát teszi ki.

Mezőgazdasági nagyberuházások. 66 mezőgazdasági feldolgozóipari nagyberuházást támogat a magyar állam a székelyföldi gazdaságfejlesztési program keretében. A nyertes pályázatok támogatási kerete 343 millió lej, azaz közel 24 milliárd forint. A benyújtott 72 pályázat közül a szakértőkből álló bírálóbizottság hatot utasított el. A nyertes pályázatok közül 31 Hargita, 18 Kovászna, 17 pedig Maros megyéből érkezett.

Munkaerőhiány. Egy kézdiszárazpataki pékség, mely hosszú ideje nem talál helyi munkaerőt, jelezte a munkaerő-ügynökségnél, hogy Nepálból érkező vendégmunkásokat foglalkoztatna. Szakemberek szerint nem egyedülálló jelenségről van szó, a megyeszékhely utcáit javító csapatban már dolgozott nepáli munkás a Brassó megyei vállalkozás alkalmazottjaként, s az ország déli megyéiben is egyre többet foglalkoztatnak idegen, unión kívüli, elsősorban ázsiai munkaerőt, főként a mezőgazdaságban.

Bringák hullámhosszán. Kerekes Attila és Molnár Hunor fiatal vállalkozók nem szokványos módon építgették és építgetik bringás műhelyüket. Sepsiszentgyörgyön a Borvíz utca 50. szám alatti, Vocalcycle névre hallgató műhely nem egyszerű kerékpárjavító, itt egyedi rendelésre, jól kiválasztott alkatrészek összeszerelésével készülnek a két- és többkerekűek, öreg bicikliket restaurálnak, újabban pedig kellemes környezetbe illesztett bár is várja a nyeregbe ülőket (és nem csak), hogy a járgányhoz kötődő eseményszervezésről ne is beszéljünk.