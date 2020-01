A volt pártelnök ismét cáfolta, hogy – az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vádjával ellentétben – ismerte volna Adriana Botorogeanut és Anisa Stoicát, akik a gyermekjogvédelmi igazgatóság alkalmazásában álltak, de valójában a pártnál dolgoztak. Dragnea ügyvédje, Flavia Teodosiu kijelentette: nem szerepel a büntető törvénykönyvben az a cselekedet, amivel Dragneát vádolják. A procedúrát lezárták, a bíróság a következő alkalommal ítéletet hirdet. (Agerpres)

ÍGÉRETES EP-KÉPVISELŐK. A Politico magazin európai kiadása összeállította azoknak az európai parlamenti képviselőknek a húszas listáját, akik még az idén jelentős befolyásra tehetnek szert az uniós politikai hadszíntéren. A listán helyet kapott Dacian Cioloș román EP-képviselő is, aki már jelenleg is megkerülhetetlen politikusnak számít az EU-ban, hiszen ő vezeti az Újítsuk meg Európát (Renew Europe) frakciót, mely a harmadik legtöbb mandátumot tudhatja magáénak az EP-ben. A listán továbbá helyet kapott Cseh Katalin, aki a magyarországi Momentum színeiben nyert EP-mandátumot, és szintén az Újítsuk meg Európát frakcióban foglal helyet, ahol az egyik alelnöki tisztséget is betölti. A Politico szerint az Európai Parlament jelenleg fiatalabb, változatosabb és megosztottabb, mint valaha, a listára felkerült személyek pedig az elkövetkezőkben jelentős szerepet fognak betölteni az olyan kérdések előremozdításában is, mint az éghajlatváltozás, a mesterséges intelligencia és az iparpolitika. (Politico/Transindex)

18 ÉV UTÁN KAPTA VISSZA el­lopott Mercedesét a rendőrség raktárából egy temesvári férfi, ezért most perel a gazdasági minisztériummal és a rendőrséggel. Marian Lupu még 2000-ben vette meg a kocsit egy olasz férfitól, ám amikor hazahozta, valaki ellopta azt. A károsult be is jelentette a lopást, sőt, azt is kiderítette, hol van az akkor 10 ezer márkát érő Mercedes 250-ese, azt azonban nem tudta kielégítően bizonyítani, hogy az adás-vétel valóban megtörtént közte és az olasz eladó között, így nem kapta vissza a kocsiját, hiába adott be az évek során egy csomó kérvényt ez ügyben. Két évvel ezelőtt végre visszakapta a mára már ócskavasnak számító járművet. A férfi a kocsiért 28 ezer lejre, a kocsi 18 éves nélkülözéséért viszont már 120 ezer euróra pereli a gazdasági minisztériumot és a rendőrséget. (Főtér)