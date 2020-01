Önkéntesek kopogtatnak aláírásokért

A hetvenéves sepsiillyefalvi Benkő Árpád egy hónapja kezdte az aláírásgyűjtést, naponta kétszer indul önként vállalt útjára, esténként több sikerrel jár, mint délelőtt, mert olyankor a munkából hazaérkező családtagokat is otthon találja. Jártában-keltében arra is figyel, ha olyan emberrel találkozik, aki környékbeli, de éppen Illyefalván van intézni valója, azt is megszólítja és gyarapítja a támogató ívek számát. A nyugalmazott állategészségügyi asszisztens lapunknak elmondta, legtöbben tudnak a polgári kezdeményezésről, szívesen aláírják, de aki egyébként távol maradna az akciótól, az is jó néven veszi, ha megtiszteli azzal, hogy lakásában keresi fel, és akkor is aláírja az űrlapot, ha eredetileg nem állt szándékában. Eddig hatszáz aláírást gyűjtött, Sepsiszentkirályban egy nap alatt hetvenen írták alá a kezdeményezést, oda még visszatér. Aldoboly következik és Szalomér, utóbbiban nem ismeri a lakókat, de bízik abban, hogy ott is jól fogadják. Ha szükség lesz rá, Benkő Árpád erdővidéki településekre is elmegy, arra számít, lesz mozgósítás, s miután az ő községében végez, bekapcsolódik máshol is az akcióba.

Bitán a református egyház, Málnásfürdőn és Dálnokban a helyi Székely Tanács, Sepsiszentgyörgyön az EMNP, EMNT, az unitárius egyház gyűjt aláírásokat, és természetesen az SZNT sepsiszentgyörgyi székházában is alá lehet írni a kezdeményezést – tudtuk meg a Sepsiszéki Székely Tanács elnökétől. Gazda Zoltán lapunknak elmondta, továbbra is keresik a kapcsolatot az RMDSZ vezetőségével, hogy a szövetség kapcsolódjon be az aláírásgyűjtésbe, hisz korábban az MPP-hez hasonlóan bejelentették vállalásaikat, de ennek egyelőre nem látszik az eredménye.

Az SZNT által elindított nemzeti régiókra vonatkozó európai polgári kezdeményezés ügyében legalább hét EU-s tagállamból származó egymillió aláírást kell benyújtani az Európai Parlamentben 2020. május 7-ig. Eddig 42 500 aláírást jegyeztek, Románia 39,66 százalékban teljesítette a támogató nyilatkozatok minimálisan előírt számát, Magyarország 182,11 százalékban.