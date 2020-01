Adóbehajtó kampányba kezdenének Baróton

A 2018-as adatokhoz viszonyítva nem romlott jelentősen tavaly sem az adózási kedv Baróton, ha a két évet összehasonlítjuk, elenyésző a különbség a be nem fizetett helyi adókat és illetékeket illetően. Sok a lelkiismeretes adófizető, akiknek fontos az, hogy időben rendezzék tartozásaikat – a gond nem a pillanatnyi adózási kedv, hanem az évek alatt felhalmozódó és be nem hajtott kinnlevőségek, amelynek hiánya súlyos milliókat jelent a költségvetésben.

Közel hárommillió lej a fizikai személyek kinnlevősége, ebbe beletartoznak a be nem fizetett helyi adók és illetékek, a büntetések és a közúti kihágások – ismertette Lázár-Kiss Barna András polgármester, aki szerint sajnos a jelenlegi jogrendszer inkább a késlekedőknek, a fizetni nem akaróknak kedvez, az önkormányzat keze gyakorlatilag meg van kötve, ha a kinnlevőségek behajtásáról van szó. Ennek is megvannak a törvényes útjai, ezt szeretné kihasználni a polgármester, aki idén amolyan „pénzbehajtó” kampányba kezdene.

Szükség van rá, hiszen a magánszemélyek adóhátraléka akár Bukarestnek is szemet szúrhat, így ha nem változik a helyzet, megtörténhet, hogy az állam nem oszt majd vissza pénzeket mindaddig, amíg ekkora adósságot görget maga előtt Barót a hozzá tartozó falvaival. A helyi cégek esetében többnyire azok a vállalkozások halmoztak fel tartozást, amelyek felszámolás alatt állnak. Ide tartozik az egykori bányavállalat, valamint a bibarcfalvi borvíztöltöde – ennek a két vállalatnak az adóhátralékai teszik ki jó hányadát a jogi személyek kinnlevőségének. E két cég tartozása már régen meghaladta az egymillió eurót. „Sajnos az elmaradások többnyire ugyanazoktól a személyektől gyűlnek fel évről évre. Ezen személyek listáját átnézve, akadnak olyan családok is, amelyek valóban olyan anyagi helyzetben vannak, hogy fizetésképtelenek, de akadnak olyanok is, akiknél igenis van, amit a tejbe aprítani, ám az adózási kedvük évek óta a nullával egyenlő. Ha be akarjuk hajtani a pénzt, legtöbb esetben nem tudunk lépni a hagyatéki tárgyalások hiánya miatt, a büntetések, kihágások esetén pedig van egy olyan számottevő réteg, akiknél vagyon hiányában nem tudunk intézkedni. Ezeknél az eseteknél azt szeretnénk elérni, hogy a pénzbüntetést közmunka formájában dolgozza le az érintett. Jó lenne, ha mindenkiben tudatosulna, hogy amíg a büntetések, forgalmi kihágások után befolyó pénz elkerül innen, addig a kifizetett helyi adók és illetékek helyben maradnak, és az itteni közösség javát szolgálják” – fogalmazott Lázár-Kiss Barna polgármester.

Baróton, aki élni akar kötelezettségével és jó lokálpatrióta, már ettől a hónaptól kezdve befizetheti az adóját, ha március 31-ig megteszi ezt, tízszázalékos kedvezményben részesül. Az adókat akár két részletben is be lehet befizetni, az első részt április 30-ig, a másodikat pedig szeptember 30-ig. Aki szeptember 30. után fizet, azt már büntetőkamattal sújtják.

Albert Egon