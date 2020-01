Rókát fogtak a városban

Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos lapunk megkeresésére elmondta, a megyében évek óta nem fordult elő veszettség, ennek ellenére nem árt elővigyázatosnak lenni. A rókák jelenléte a városban járványtanilag nem jelent veszélyt, nyugati országok városaiban, parkjaiban is több száz róka él. Nem árt tudni azonban, hogy opportunista állatról van szó, mely mindig oda tér vissza, ahol könnyen élelemhez jut, a tömbházak közelében pedig gyakran helyeznek el a lakók ennivalót kutyáknak, macskáknak, de a szemetesek körül is könnyűszerrel találhatnak eledelt. Nincs ok nagyobb riadalomra, sokkal inkább arra kell vigyázni, hogy ne etessük ezeket az állatokat, ne merészkedjünk közelükbe, ne simogassuk őket – hangsúlyozta a szakember, aki szerint gyanúra ad okot, ha egy vadállat magához közel engedi az embert.

Lakossági bejelentés nyomán a hét végén egyébként befogtak és elkábítottak egy rókát a megyeszékhelyen, az akcióban a helyi rendőrség, valamint a szépmezői kutyamenhely munkatársai vettek részt. Az állatot kivitték az erdőbe és szabadon engedték. A megyei főállatorvos szerint azonban nincs arra garancia, hogy a befogott ragadozó nem tér vissza a lakott területre.