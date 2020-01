Többletadó a leromlott ingatlanokért

Az ingatlanok gondozását, karbantartását leginkább elhanyagoló tulajdonosok között továbbra is három jogi személy szerepel, ezek az állami postatársaság, a Consic részvénytársaság, valamint az áramszolgáltató Electrica részvénytársaság. Előbbinek az egykori Hungária Szálló egyre leromlottabb állapotba kerülő épületéért kell háromszáz százalékkal – azaz négyszer – magasabb ingatlanadót fizetnie. Mint ismert, ezt az ingatlant a város már évek óta megszerezné, több rendben is cserét ajánlott fel a társaságnak, nagy szükség lenne rá, egyebek mellett a városmag sétálóövezetének kiterjesztése érdekében. Antal Árpád polgármester december 30-án arról számolt be, hogy tudomása szerint a társaság több ingatlana átkerült az állam tulajdonába, mások mellett a volt szállóépület is. Ez azt is jelenti, hogy megfelelő politikai széljárás esetén megoldható az ingatlan átadása a városnak.

A villanyvállalat a Nicolae Bălcescu utca 19. szám alatt álló, a belvárosi református templom szomszédságában található épülete miatt fizethet be 2020-ban is ötször (négyszáz százalékkal) magasabb összeget a városkasszába. A magántőkéjű Consic vállalatot az Építők utcai egyik ingatlana miatt sújtja idén is többletadóval a város, háromszáz százalékkal többet róttak ki a cégre. A maradék négy ingatlan magánszemélyek tulajdonában van. A testület által elfogadott határozatok értelmében háromszáz és ötszáz százalék közötti többletadót kell fizetniük. Az ülésen elhangzott, hogy a legmagasabb, hatszoros hanyagsági adóval terhelt József Attila utcai ingatlan tulajdonosai elindították az épület rendbetételének folyamatát, viszont a tervezésnél elakadtak, így idén sem ússzák meg, hogy jelentősen magasabb összeget kelljen törleszteniük.

A testületi ülésen József Álmos, az RMDSZ-frakció tagja szóba hozta a Mikes Kelemen utcai egykori vágóhíd műemlék épületének helyzetét, arról érdeklődve, miért nem szerepel a felüladózott ingatlanok között. Sztakics Éva alpolgármester elmondta: az épület a román állam tulajdonában és a Román Automobil Klub gondnokságában van, az önkormányzat korábban háromszáz százalékkal megemelte az adót, de a döntést megóvták a bíróságon. Az ítélőszék úgy döntött, az Automobil Klub sajátos státusú – közhasznú szervezet –, és ezért adómentességet élvez. A jogerős ítélet nyomán a határozatot hatálytalanítani kellett, újabbat pedig nem lehet elfogadni. Sztakics Éva azt is felidézte, lévén műemlék épület, már több rendben jelezték a művelődési minisztériumnak, hogy kötelezni kellene a klubot a felújításra, de előrelépés nem történt. Az önkormányzat a megvásárlást is kezdeményezte, de olyan árat közöltek velük, ami elfogadhatatlan volt. Az egyre romló épületben évek óta műhelyek működnek.