Intelligens jelzőlámpák Kézdivásárhelyen

Bokor Tibor polgármester elmondta: mindkét helyen szabályozni kell a járműforgalmat, hiszen csúcsidőben percekig kell várni járműnek, gyalogosnak egyaránt. Az időjárás miatt decemberben nem sikerült beindítani az intelligens jelzőlámpákat, de most már napokon belül beüzemelik ezeket. A kivitelező cégre hárul az elektronikai beállítás, majd az áramszolgáltató cég rácsatlakoztatja a rendszert a hálózatra. Az elöljáró azt is elmondta, hogy jogos a lakosság észrevétele, a városháza által felszerelt, gyalogátjáróra figyelmeztető jelzőtáblák jelenleg nincsenek megfelelő helyen, azokat a hivatal munkatársai a napokban máshová helyezik el. Az intelligens, infrarendszerrel ellátott jelzőlámpák rendkívül hasznosak. A gyalogosok jelenlétét érzékelő eszköznek fontos szerepe lesz a baleset-megelőzésben. A lámpa egy gomb megnyomása után teszi lehetővé az átkelést, miközben – a látássérültek túloldalra jutását könnyítendő – hangjelzést is ad. Az új eszköz intelligens infrarendszere figyeli a gyalogosok áthaladásának sebességét, és ha valaki még az úttesten tartózkodik, a lámpa meghosszabbítja az átkelés (a zöld jelzés) idejét. Ez különösen az idős személyek, kisgyermekesek és mozgássérültek számára jelent majd nagyobb biztonságot.